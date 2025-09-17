Sam Kerkhofs is duidelijk over Belgische topclub: "Ik zou me wel zorgen maken"

Royal Antwerp FC beleefde geen leuk weekend. Het speelde bijna de hele wedstrijd met een man meer tegen KAA Gent, maar ging finaal wel met 1-2 onderuit. Moeten ze zich bij The Great Old zorgen maken?

Voor diverse analisten wordt de Champions' Play-offs halen min of meer het hoogst haalbare voor Royal Antwerp FC, dat toch opnieuw een paar toppers zag vertrekken.

Antwerp moet zich zorgen maken volgens Sam Kerkhofs

De droom van Europees voetbal lijkt steeds moeilijker te worden voor The Great Old, al is het seizoen uiteraard nog heel erg pril en kan er nog veel gebeuren de komende weken en maanden.

Na de 0 op 6 was het Gilles De Coster die in 90 Minutes de vraag openlijk stelde: "Moet Antwerp zich zorgen maken?" Waarop Sam Kerkhofs meteen een antwoord in huis had: "Ja, ze moeten zich zorgen maken."

Tegen tien man van Gent ondermaats?

"Met die tweede helft tegen tien man van Gent ... Ja. Aan de bal was het de tweede helft heel erg zwak. Ze ontwikkelden geen kansen meer. Het was gewoon onmondig, het was echt zwak aan de bal."

Het gaat ook over realisme natuurlijk bij Antwerp, vonden onder meer Filip Joos en Steven Defour. De komende maanden zal moeten blijken of de nieuwkomers een meerwaarde kunnen blijken te zijn voor stamnummer 1.