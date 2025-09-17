Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

Donderdagavond om 18.45 uur begint ook Club Brugge aan zijn campagne in de Champions League. Het zal tegen AS Monaco meteen van moeten zijn als het dit seizoen opnieuw de top-24 wil halen. En dus is het bang afwachten of iedereen fit raakt.

In de spits rekent Nicky Hayen tegen AS Monaco nog niet op Romeo Vermant. Die is er na een vervelende, maar niet echt ernstige blessure nog niet bij. Hij zal de Champions League-opener aan hem voorbij zien gaan.

Geen risico's met Vermant bij Club Brugge

Risico's worden er met hem sowieso niet genomen. Sowieso heeft blauw-zwart voorin nog wel een aantal andere opties, al scoren de centrale aanvallers niet meer sinds Vermant uitviel.

Een andere zaak is het over vleugelverdediger Joaquin Seys. Die is ook nog steeds onzeker voor het duel met AS Monaco en dat is een veel groter probleem voor Nicky Hayen.

Seys wordt nog steeds klaargestoomd

Bjorn Meijer brengt lang niet hetzelfde qua drive en hongerigheid - dat is geen verwijt, maar gewoon een vaststelling. En dus hebben ze er Seys tegen Monaco toch maar het liefst bij.

Volgens Het Laatste Nieuws zal er over hem pas op donderdag definitief worden beslist of hij kan spelen na een hamstringblessure. Blauw-zwart zou er wel alles aan doen om hem klaar te stomen.

Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (18/09).

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Monaco
Joaquin Seys

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao - Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid - Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica - FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18:45 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 18:45 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

