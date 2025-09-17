Sterkhouder Club Brugge van de partij tegen Monaco? Bang afwachten

Donderdagavond om 18.45 uur begint ook Club Brugge aan zijn campagne in de Champions League. Het zal tegen AS Monaco meteen van moeten zijn als het dit seizoen opnieuw de top-24 wil halen. En dus is het bang afwachten of iedereen fit raakt.

In de spits rekent Nicky Hayen tegen AS Monaco nog niet op Romeo Vermant. Die is er na een vervelende, maar niet echt ernstige blessure nog niet bij. Hij zal de Champions League-opener aan hem voorbij zien gaan.

Geen risico's met Vermant bij Club Brugge

Risico's worden er met hem sowieso niet genomen. Sowieso heeft blauw-zwart voorin nog wel een aantal andere opties, al scoren de centrale aanvallers niet meer sinds Vermant uitviel.



Een andere zaak is het over vleugelverdediger Joaquin Seys. Die is ook nog steeds onzeker voor het duel met AS Monaco en dat is een veel groter probleem voor Nicky Hayen.

Seys wordt nog steeds klaargestoomd

Bjorn Meijer brengt lang niet hetzelfde qua drive en hongerigheid - dat is geen verwijt, maar gewoon een vaststelling. En dus hebben ze er Seys tegen Monaco toch maar het liefst bij.

Volgens Het Laatste Nieuws zal er over hem pas op donderdag definitief worden beslist of hij kan spelen na een hamstringblessure. Blauw-zwart zou er wel alles aan doen om hem klaar te stomen.