Cijfers bewijzen: ook in deze linie loopt het compleet verkeerd voor Club Brugge en er komen geen 'caféploegen' meer

Club Brugge begint deze week aan zijn Europees avontuur in de League Phase van de Champions League tegen AS Monaco. Meteen een pittig duel dat zal moeten worden gewonnen om kans te maken op de top-24 in de eindafrekening. En dan zal blauw-zwart moeten scoren, iets wat niet zo makkelijk gaat.

Tegen Salzburg gingen er vier in het mandje, tegen Rangers zelfs negen over de twee wedstrijden heen. Romeo Vermant scoorde twee keer in die matchen, ook Forbs, Tresoldi, Tzolis en Stankovic wisten onder meer raak te treffen.

En dus scoorden de centrumspitsen wel degelijk in de Champions League, al zijn er ook wel wat kanttekeningen te plaatsen bij het soortgelijk gewicht van de tegenstanders - zeker Rangers toonde echt weinig tegenstand tegen een goed Club Brugge.

Mechelen en La Louvière zijn de Rangers niet?

"Ze presenteerden zich als een caféploeg", gaf ook Peter Vandenbempt onder meer al aan. Daarin gaf hij ook meteen te kennen dat Romeo Vermant zijn kans moet krijgen in deze Champions League - als hij helemaal fit is na een niet zo ernstige, maar wel erg vervelende spierblessure natuurlijk.

Vermant de nummer één in de spits? Het zou zomaar kunnen, want tot dusver lopen we niet meteen wild van Nicolo Tresoldi - nochtans een aanvaller die voor niet minder dan negen miljoen euro naar Jan Breydel kwam.

Gustaf Nilsson is er ook nog, maar hij heeft er geen makkelijk seizoen opzitten. En Kaye Furo is jong en onervaren - al werd dat niet zo lang geleden ook nog gezegd van Romeo Vermant, en diens ontwikkeling van vorig seizoen was groot.

Maar toch: een sniper als pakweg Jutgla, Wesley of Vossen zijn ze vooralsnog allemaal niet. En Forbs of Diakhon hebben ondanks hun prijskaartje ook nog niet doen mijmeren zoals Bacca, Izquierdo of zelfs Noa Lang konden doen.

Gebreken Club Brugge voorin komen snel naar boven

Als dan ook de absolute wil en drive om in de Jupiler Pro League alles kapot te spelen zoals in de Champions League een klein beetje lijkt te ontbreken, komen de gebreken ook sneller naar boven. En dat valt net als vorig seizoen op.

Na zes gespeelde wedstrijden liet Club Brugge alweer acht punten liggen in de competitie. Er werd verloren in Mechelen en in La Louvière en gelijkgespeeld tegen KAA Gent. Bovendien had het ook thuis tegen Genk en op bezoek bij Zulte Waregem (0-1 in de blessuretijd) slechter kunnen aflopen.

Zelfs in de Brugse derby werd niet meteen indruk gemaakt. En wat belangrijker is - zoals Marc Degryse opmerkte: geen enkele van de gemaakte doelpunten werd in de competitie al gemaakt door een centrumspits.

Hans Vanaken (2 keer), Christos Tzolis (2 keer), Shandre Campbell, Joel Ordonez en Brandon Mechele. Dat zijn de makers van de amper zeven doelpunten van Club Brugge tot dusver in de competitie. Daarmee staan ze pas twaalfde in de stand.

Centrumspitsen scoorden nog niet in Jupiler Pro League

En dus ook geen enkel doelpunt van een centrumspits in de competitie. Een pijnlijke statistiek waar volgend weekend iets moet aan gedaan worden. Maar eerst proberen punten te pakken tegen AS Monaco.

De caféploegen zijn duidelijk op en dus is het vanaf nu voor de knikkers. Club Brugge had overigens in die wedstrijden in de Jupiler Pro League gemiddeld 1,68 expected goals genoteerd - daarmee staan ze samen met Genk op een derde plaats. Er was de gemiste strafschop tegen La Louvière, maar het probleem lijkt dus toch ook iets dieper te zitten.