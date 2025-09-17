Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Donderdag keert Kevin De Bruyne terug naar het Etihad Stadium van Manchester City. En dat is niét toevallig. Heeft UEFA de terugkeer van de voormalige sterkhouder zorgvuldig gepland?

Donderdag staat de Champions League-topper tussen Manchester City en SSC Napoli op het programma. Of nog meer: de grootse terugkeer van Kevin De Bruyne naar het Etihad Stadium.

Onze landgenoot trok na vorig seizoen én na maar liefst tien seizoenen de poort van het Etihad Stadium achter zich dicht. Het contract van De Bruyne werd niet verlengd.



Is het toeval dat SSC Napoli en Kevin De Bruyne hun Champions League openen op het veld van Manchester City?

Ondertussen tekende de 113-voudig Rode Duivel een contract tot medio 2027 - al zit er een optie voor een bijkomende jaargang in de overeenkomst vervat - bij SSC Napoli. Is het toeval dat Partenopei Het Kampioenenbal moet openen op het veld van The Citizens?

MIDMIDPodcast beweert te weten dat dit scenario mee vorm heeft gekregen door UEFA. Sinds de Champions League-loting volledig onderhevig is aan een computersysteem is er immers geen enkele vorm van controle meer.

Kalender wordt gemanipuleerd

Meer zelfs: de Europese voetbalbond steekt niet onder stoelen of banken dat de exacte kalender kan wijzigen op basis van de speelschema's van de clubs in de eigen competities.

Zijn Manchester City en Napoli toevallig aan elkaar gekoppeld? Wellicht wel. Kiest UEFA bewust voor dé terugkeer op speeldag één? Idem dito. Maar wat zou KDB er zelf eigenlijk van vinden?