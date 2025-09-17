Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
0 reacties
Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Donderdag keert Kevin De Bruyne terug naar het Etihad Stadium van Manchester City. En dat is niét toevallig. Heeft UEFA de terugkeer van de voormalige sterkhouder zorgvuldig gepland?

Donderdag staat de Champions League-topper tussen Manchester City en SSC Napoli op het programma. Of nog meer: de grootse terugkeer van Kevin De Bruyne naar het Etihad Stadium.

Onze landgenoot trok na vorig seizoen én na maar liefst tien seizoenen de poort van het Etihad Stadium achter zich dicht. Het contract van De Bruyne werd niet verlengd.

Erling Haaland doet enkele opmerkelijke uitspraken over Kevin De Bruyne vlak voor onderling duel

Is het toeval dat SSC Napoli en Kevin De Bruyne hun Champions League openen op het veld van Manchester City?

Ondertussen tekende de 113-voudig Rode Duivel een contract tot medio 2027 - al zit er een optie voor een bijkomende jaargang in de overeenkomst vervat - bij SSC Napoli. Is het toeval dat Partenopei Het Kampioenenbal moet openen op het veld van The Citizens?

MIDMIDPodcast beweert te weten dat dit scenario mee vorm heeft gekregen door UEFA. Sinds de Champions League-loting volledig onderhevig is aan een computersysteem is er immers geen enkele vorm van controle meer.

Kalender wordt gemanipuleerd

Meer zelfs: de Europese voetbalbond steekt niet onder stoelen of banken dat de exacte kalender kan wijzigen op basis van de speelschema's van de clubs in de eigen competities. 

Zijn Manchester City en Napoli toevallig aan elkaar gekoppeld? Wellicht wel. Kiest UEFA bewust voor dé terugkeer op speeldag één? Idem dito. Maar wat zou KDB er zelf eigenlijk van vinden?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Manchester City - Napoli live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/09).

Champions League
Champions League
Manchester City
Napoli
Kevin De Bruyne

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-2 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 2-1 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 2-3 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18:45 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 18:45 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

