Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

Bayern München is uitstekend aan het seizoen begonnen met de Supercup en drie opeenvolgende overwinningen in de Bundesliga. Maar tegen Chelsea wacht de grootste test tot nu toe, en coach Vincent Kompany ziet daarbij ook een groter probleem in Europees voetbal.

Op de persconferentie werd Kompany gevraagd naar de houding van Engelse media ten opzichte van de Bundesliga. “Maar hoeveel spelers hebben ze van de Bundesliga gekocht? Hoeveel geld hebben ze uitgegeven aan Bundesliga-spelers?”, vroeg hij zich hardop af.

De Belg vergelijkt de perceptie van competities in verschillende landen. “Ik kom uit België, een klein land. Daar kijkt men altijd naar grotere competities en respecteert men elke competitie. In Duitsland besteden mensen veel aandacht aan de Bundesliga; in Engeland gaat alle aandacht naar de Premier League.”



Tottenham en Newcastle konden meer bieden dan het grote Bayern

Kompany kaart vooral het financiële verschil aan. “De Premier League-clubs zijn financieel veel te sterk geworden voor de rest van Europa. Topclubs in Italië, Frankrijk (PSG uitgezonderd) en Duitsland kunnen daar niet meer aan tippen. Bayern zag deze zomer zelfs Tottenham en Newcastle twee doelwitten weghalen die wij wilden halen. Financieel konden zij meer bieden dan het grote Bayern. Pijnlijk.”

De coach maakt zich zorgen over de evolutie van het Europese voetbal. “Er is natuurlijk een groot financieel verschil tussen de Premier League en andere competities. We moeten nadenken hoe we dat ooit kunnen oplossen. Het talent is er zeker, maar de middelen zijn simpelweg te ongelijk verdeeld.”

Toch richt Kompany zich ook op het sportieve. “Nu gaat het niet over de Bundesliga tegen de Premier League. Het is Bayern tegen Chelsea. Dat is onze focus, en daar moeten we klaar voor zijn.”