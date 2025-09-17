Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München is uitstekend aan het seizoen begonnen met de Supercup en drie opeenvolgende overwinningen in de Bundesliga. Maar tegen Chelsea wacht de grootste test tot nu toe, en coach Vincent Kompany ziet daarbij ook een groter probleem in Europees voetbal.

Op de persconferentie werd Kompany gevraagd naar de houding van Engelse media ten opzichte van de Bundesliga. “Maar hoeveel spelers hebben ze van de Bundesliga gekocht? Hoeveel geld hebben ze uitgegeven aan Bundesliga-spelers?”, vroeg hij zich hardop af.

De Belg vergelijkt de perceptie van competities in verschillende landen. “Ik kom uit België, een klein land. Daar kijkt men altijd naar grotere competities en respecteert men elke competitie. In Duitsland besteden mensen veel aandacht aan de Bundesliga; in Engeland gaat alle aandacht naar de Premier League.”

Lees ook... Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Tottenham en Newcastle konden meer bieden dan het grote Bayern

Kompany kaart vooral het financiële verschil aan. “De Premier League-clubs zijn financieel veel te sterk geworden voor de rest van Europa. Topclubs in Italië, Frankrijk (PSG uitgezonderd) en Duitsland kunnen daar niet meer aan tippen. Bayern zag deze zomer zelfs Tottenham en Newcastle twee doelwitten weghalen die wij wilden halen. Financieel konden zij meer bieden dan het grote Bayern. Pijnlijk.”

De coach maakt zich zorgen over de evolutie van het Europese voetbal. “Er is natuurlijk een groot financieel verschil tussen de Premier League en andere competities. We moeten nadenken hoe we dat ooit kunnen oplossen. Het talent is er zeker, maar de middelen zijn simpelweg te ongelijk verdeeld.”

Toch richt Kompany zich ook op het sportieve. “Nu gaat het niet over de Bundesliga tegen de Premier League. Het is Bayern tegen Chelsea. Dat is onze focus, en daar moeten we klaar voor zijn.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bayern München - Chelsea live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chelsea
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

Bayern-icoon laat er geen twijfel over bestaan: Vincent Kompany mag niet falen

21:00
1
Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later

11:40
4
Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

Thorsten Fink pakt stevig door na kritiek na Anderlecht en geeft iedereen lik op stuk

11:00
Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad"

10:00
19
Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans

10:30
5
Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

Union viert historische zege met een stevig glas: "Whisky of rum, wat ze maar hebben"

09:30
Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

Enter José Mourinho: trainer ontslagen na debacle, The Special One keert terug naar zijn ex-club

09:20
LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

LIVE: Kan Genk thuis tegen Charleroi wel overtuigen?

09:15
Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

Sébastien Pocognoli, trotse dirigent, zegt wat er allemaal door zijn hoofd ging én "wat hij niet leuk vond"

08:20
Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

08:00
Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

Nederlandse kranten ferm onder de indruk van Union SG, PSV de grond ingeboord

07:40
Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

Ferme tegenslag alweer voor Besnik Hasi en Anderlecht: cruciale pion blijft nog vrij lang in ziekenboeg

08:40
1
Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"

07:14
Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

Toeval bestaat niét: 'Terugkeer van De Bruyne naar Manchester City is in scène gezet en gepland door UEFA'

07:00
3
De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

06:30
Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden? Analyse

Heeft Zulte Waregem eindelijk de formule gevonden?

06:00
Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

23:00
1
Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

Puntenaftrek of degradatie? Waarom Chelsea niét de straf moet vrezen die Manchester City wél boven het hoofd hangt

21:20
🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League

22:30
7
't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

't Was héél wat minder plezant voor de jonkies: Union krijgt enorm pak slaag in Youth League

22:00
Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

Sprookje van Union gaat onverminderd verder: Nederlandse kampioen in de pan gehakt

20:36
'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

'Mats Rits onderzoekt of er juridische stappen mogelijk zijn na verbanning bij Anderlecht'

21:40
31
Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

Real Madrid wil voetbalwereld op grondvesten laten daveren: "Verborgen agenda'" en "We dienen klacht in bij FIFA"

20:20
14
Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen Analyse

Club Brugge kan de hele heisa rond de doelmannenkwestie zelf héél snel én simpel ontmijnen

20:00
5
Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

20:40
1
Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League

18:20
4
Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit

19:40
3
🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

🎥 Rayane Bounida liet monden weer openvallen ondanks verlies: "Je moet de supporters ook plezieren"

19:00
'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

'Joan Laporta wil zichzelf opvolgen als voorzitter van Barça en belooft fans een absolute monstertransfer'

19:20
2
De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ... Opinie

De beste transfer van KAA Gent is niet Michal Skoras, maar ...

18:40
OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

OFFICIEEL: Club Brugge heeft héél verrassend contractnieuws over Joel Ordoñez

17:30
3
Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure Interview

Killian Sardella over zijn gemiste transfer en de lange weg terug na zijn blessure

18:00
2
Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig

17:00
3
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 8 in de Jupiler Pro League: Nathan Verboomen krijgt topduel

17:20
Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

Alexis Saelemaekers zorgde voor jaloersheid bij Filip Joos: "Door één van de voetbalgoden..."

16:30
Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

Einde van de soap? Challenger Pro League-club lijkt nu definitief in Japanse handen te vallen

15:30
14

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 1-3 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao - Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 1-0 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid - Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica - FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 4-4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18:45 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 18:45 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 21:00 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist Frank Boeckx vreest voor Club Brugge: "Er wordt vaak vergeten hoeveel geluk ze hebben gehad" 1872 1872 over Kana, Ait El Hadj, Sardella, Debast: de "ketten" van Kompany bewijzen zijn gelijk, enkele jaren later rudi maerevoet rudi maerevoet over Union-voorzitter Muzio stuurt op tv verrassende boodschap naar Anderlecht en zijn fans franchi franchi over Waarom ze bij Club Brugge een kaarsje doen branden: ze hebben hun aanjager nodig jawaddedadde jawaddedadde over Vincent Kompany trekt aan alarmbel en wijst naar Premier League-clubs TatstOn TatstOn over 🎥 Eindhoven was zijn speelveld! Herbeleef het héérlijke doelpunt van El Hadj in de Champions League Nelvafrel Nelvafrel over Heeft Raad van Bestuur van Anderlecht de macht van Vandenhaute wél aan banden gelegd? CEO Sports legt uit Stefaan_82 Stefaan_82 over Statistiekenbureau voorspelt waar Club Brugge en Union gaan eindigen in de League Phase Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League Vital Verheyen Vital Verheyen over Naast de Belgen van Club en Union: deze 24 landgenoten zitten ook in de Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved