Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Wat als... UEFA het Jan Breydelstadion afkeurt? 'Club Brugge denkt eraan om uit te wijken naar Frankrijk'
Club Brugge begint donderdag aan een nieuw Champions League-avontuur. Het decor is nog steeds een verouderd Jan Breydelstadion. Wat als UEFA de thuishaven van blauw-zwart op een dag niet langer geschikt vindt voor Europees voetbal?

Club Brugge klom de voorbije seizoenen de ladder van het Europese voetbal op. Toch blijft het Jan Breydelstadion een smet op het blazoen van blauw-zwart.

We moeten er geen tekening bij maken: Bart Verhaeghe verwelkomt de voorzitters van de Europese topclubs met het schaamrood op de wangen. En toch is Olympia anno 2025 nog steeds geschikt - mits héél véél werk voor de wedstrijden - voor Het Kampioenenbal.

Waar blijft het nieuwe stadion?

Club Brugge probeert al sinds 2007 (!) de toelating te krijgen om een nieuwe voetbaltempel te bouwen. De stand van zaken? Niemand die het eigenlijk echt weet. Het nieuwe stadion staat er alleszins niet.

Wat als UEFA op een dag het Jan Breydelstadion niet langer geschikt vindt om de Champions League te ontvangen? Die kans is immers niet langer onrealistisch te noemen. En dus moet erover nagedacht worden.

Uitwijken naar... Rijsel

Het Laatste Nieuws weet dat het Stade Pierre-Mauroy van Lille OSC door de blauw-zwarte bazen als een alternatief wordt gezien. Een Belgische ploeg die Champions League speelt in Frankrijk? Over schaamrood op de wangen gesproken…

