Absurd vertrek, Monaco-spelers in onderbroek van vliegtuig gehaald richting Brugge, blauw-zwart kan profiteren

AS Monaco kende een chaotische aanloop naar de Champions League-clash tegen Club Brugge. Het vliegtuig dat de Monegasken van Nice naar België moest brengen, kampte gisteravond met ernstige technische problemen. De airco viel uit en de temperatuur aan boord werd ondraaglijk.

Wat volgde, waren surrealistische taferelen. Spelers en staf werden gedwongen hun kleren uit te trekken en zaten in hun ondergoed te zweten in de cabine. Toen bleek dat ook een tweede technisch defect niet opgelost kon worden, moest de hele selectie het toestel verlaten.

Coach Adi Hütter sprak later op de avond in Monaco zelf nog met de pers. “De hitte was ongelofelijk. Het was niet meer veilig om te vliegen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zei hij. “We hebben ons meteen aangepast, maar comfortabel was het absoluut niet.”



Zwaar verstoorde voorbereiding van Monaco

De tegenslag betekent dat Monaco pas deze voormiddag richting Brugge kan afreizen. Verwacht wordt dat de spelers amper zes uur voor de aftrap landen, terwijl de UEFA normaal gezien eist dat ploegen een dag eerder aanwezig zijn.

Franse media melden dat de Europese voetbalbond geen sancties zal opleggen, aangezien het incident te wijten was aan overmacht. Toch blijft de voorbereiding van Monaco zwaar verstoord, en dat vlak voor een belangrijke groepsmatch.

“Of dit gevolgen zal hebben, weet ik niet”, besloot Hütter. “Maar wij zijn professionals en moeten hiermee omgaan. Speciaal was het zeker, al hadden we ons een ander begin van ons Belgische avontuur voorgesteld.”