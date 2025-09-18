Diego Simeone reageert op incident met Liverpool-fans en slaat mea culpa

Diego Simeone ging woensdag helemaal door het lint. De coach van Atlético Madrid heeft ondertussen gereageerd op het voorval.

Liverpool FC won woensdag met 3-2 van Atlético Madrid. Los Colchoneros leken een (verdiend) punt te pakken op Anfield Road, maar daar besliste Virgil van Dijk in de absolute slotseconden anders over.

Het doelpunt van de Nederlander was hét sein voor Simeone om de spreekwoordelijke stoppen te laten doorslaan. De coach van Atlético Madrid kreeg het aan de stok met enkele fans van The Reds.



Lees ook... 🎥 Diego Simeone gaat helemaal over de rooie (en krijgt ook rood) na confrontatie met Liverpool-fans

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card 🍿



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/C3Ruz9tBvq — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

"Allereerst betreur ik de rol die ik heb gespeeld", heeft de Argentijn inmiddels gereageerd op het incident. "Het is duidelijk dat coaches zich niet in een positie bevinden waarin ze het recht hebben om op die manier te reageren."

Al pleit Simeone wel voor verzachtende omstandigheden. "Ik werd de hele wedstrijd door beledigd. Is dat dan wel oké? Ik ben ook maar een mens, hé."

Ik ben ook maar een mens, hé

"Ik zag het derde doelpunt van Liverpool en draaide me om", besluit Simeone. "De beledigingen gingen gewoon door en door. Nogmaals: ik ben ook maar een mens."