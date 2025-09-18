Een rondje dansen op Het Kampioenenbal: dit zijn alle uitslagen in de Champions League

Club Brugge stuurde AS Monaco vanavond met 4-1 terug naar huis. Maar hoe verliepen de andere wedstrijden op deze derde voetbalavond van de eerste speeldag in de Champions League?

Club Brugge, dames en heren. En uiteraard ook: Union SG, dames en heren. De Champions League was ook vanavond wederom een Belgisch podium.

De West-Vlamingen bliezen AS Monaco vanavond weg. Bij momenten met indrukwekkend voetbal. Reclame voor het Belgische voetbal.

18/09/2025 18:45 Club Brugge - Monaco 4-1 18/09/2025 18:45 FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen 2-2 18/09/2025 21:00 Manchester City - Napoli 2-0 18/09/2025 21:00 Sporting Lissabon - Kairat Almaty 4-1 18/09/2025 21:00 Newcastle United - Barcelona 1-2 18/09/2025 21:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray 5-1

Voor Kevin De Bruyne verliep de avond minder leuk. SSC Napoli verloor op het veld van Manchester City. En onze landgenoot werd nog voor het halfuur naar de kant gehaald door Antonio Conte.

Al waren er landgenoten die - net zoals Club Brugge - mochten juichen. Athur Theate won met Eintracht Frankfurt van Galatasaray SK.

Belgische feestjes

Ook Sporting CP bleek een maatje te sterk voor Kairat Almaty. Zeno Debast viel diep in de tweede helft in bij de thuisploeg. Bij Manchester City stond Jérémy Doku in de basis.