Hans Vanaken schitterde, maar... Nicky Hayen blijkt toch nog wat gefrustreerd: "Hebben we hem ook gezegd"

"Tien op tien!" Nicky Hayen moest niet lang twijfelen toen hem gevraagd werd de eerste helft van zijn ploeg een cijfer te geven. Onder leiding van een alweer indrukwekkende Hans Vanaken walste Club over Monaco heen. Al maakte Hayen wel een kanttekening bij de prestatie van zijn kapitein.

Hayen verscheen met een kamerbrede glimlach op zijn persconferentie. Een groot verschil met afgelopen zaterdag, toen hij als een donderwolk uitleg moest komen geven bij de wanprestatie die zijn ploeg op het veld van La Louvière had neergelegd.

Dat heeft blijkbaar toch even nagezinderd bij blauw-zwart, want Hayen haalde het nog eens aan toen hij de krachttoer van Vanaken tegen de Monegasken besprak. "Het was dag en nacht verschil met de prestatie die hij zaterdag liet zien", aldus Hayen.



"De energie en de passie waarmee hij speelde, is een toonbeeld voor iedereen. Dat is 'leading by example'. Ook de manier waarop hij scoort is van grote klasse. Maar... dat moeten we week in week uit doen, niet alleen vanavond."

Dag en nacht verschil met La Louvière

Met 11 goals en 4 assists in 51 matchen in de Champions League blijft de Brugse faam van de 33-jarige middenvelder groeien. En toch wil Hayen hem blijkbaar nog meer prikkelen. "Of Hans me nog verrast? Niet echt, iedereen weet nu wel wat hij kan. In La Louvière was het wel te weinig en dat hebben we hem ook gezegd", benadrukte Hayen nog een keer.

De frustratie over La Louvière droop er nog steeds vanaf. Zo'n gesprek met de onverstoorbare Vanaken lijkt echter ook niet meteen het makkelijkste voor een coach. "Jullie kennen Hans ook. Het heeft geen zin om urenlange dialogen met hem te houden. Het is gezegd en daarmee gedaan."