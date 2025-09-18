Is het definitief voorbij voor Zinho Vanheusden? Eénvoudig Rode Duivel ligt ook in Marbella in de lappenmand

Zinho Vanheusden speelt dezer dagen voor Marbella FC. De verdediger heeft twee wedstrijden gespeeld en... ligt opnieuw in de lappenmand.

Vier knie-operaties, veel gesukkel na een breuk in de voet, een ingreep aan de rug,... Na jarenlang blessureleed trok Zinho Vanheusden zich terug uit België.

"Ik was die vragen over mij beu", liet de 26-jarige verdediger eerder optekenen. "Profvoetbal? Ik ben vader geworden. Ik wil mijn zoontje nog kunnen pakken."

Twee wedstrijden gespeeld en... lappenmand

Toch tekende Vanheusden onverhoopt een contract bij Marbella FC. Zou zijn lichaam de intensiteit in de Spaanse derde klasse wél aankunnen?

🏥 El Marbella Fútbol Club informa que el jugador Zinho sufre un edema óseo en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución. pic.twitter.com/4fWNS1byJB — Marbella FC (@marbella_fc) 17 september 2025

De eerste twee speeldagen van het seizoen stond Vanheusden alvast in de basis. Vier dagen geleden was er van de éénvoudig Rode Duivel geen spoot in het treffen met UD Ibiza.

Komt het nog goed met Zinho Vanheusden?

"Vanheusden heeft botoedeem in zijn linkerknie", klinkt het bij Marbella. "We wachten op verdere onderzoeken om het definitieve verdict te kennen."

We vrezen stilaan dat het definitief voorbij zal zijn voor Vanheusden als voetballer. Botoedeem is immers een héél lastige blessure voor een voetballer. Vraag dat maar eens na bij Bjorn Engels...