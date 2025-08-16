Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zinho Vanheusden (26) was ooit één van de grootste Belgische talenten. Op zijn zestiende verhuisde hij van Standard naar Inter en werd hij de 'nieuwe Kompany' genoemd. Maar zware blessures gooiden telkens roet in het eten.

Vanheusden verhuisde in juni naar Marbella om weg te zijn uit België. “Weg van steeds weer die vragen: ‘Hoe gaat het met je? Ga je terug kunnen voetballen?’ En weg van het medelijden. Ik was daar niet in staat om het patroon te doorbreken", vertelt hij in HLN.

In zijn carrière onderging hij vier knieoperaties, brak hij zijn voet en moest hij een zware rugoperatie ondergaan. Hoogtepunten zoals zijn selectie bij de Rode Duivels en topprestaties bij Standard werden telkens gevolgd door lange revalidaties. “Ik heb zoiets zes keer gehad. Je verliest telkens een jaar. Op een gegeven moment dacht ik: ik ben 21, geen 36, dit kan ik niet 15 jaar volhouden.” Ook bij AZ en KV Mechelen werd hij opnieuw getroffen door blessures.

Zijn rugproblemen in 2023 bleken een kantelpunt. “Het is over en uit”, moest hij toen aan Besnik Hasi melden. Specialisten besloten hem niet langer als profvoetballer te behandelen, maar als gewone mens. “Ik was net vader geworden en wilde mijn zoontje kunnen optillen.” De eerste maanden kon hij dat zelfs niet.

Grootste overwinning

De mentale klap was groot, en Vanheusden zocht professionele hulp. “Had je mij vier jaar geleden gezegd dat ik naar een psycholoog zou gaan, ik had je uitgelachen. Maar die gesprekken hebben me stap voor stap geholpen.” Hij besloot dat zijn geluk en zijn gezin voortaan centraal moesten staan.

In Marbella vond hij rust, maar ook stilaan weer het voetbalplezier. Via contacten belandde hij op training bij Marbella CF, in de Spaanse derde klasse. “Totaal niet met het idee om een contract af te dwingen, maar het ging goed en ik heb getekend voor een jaar. Ik kan niet garanderen hoe het na één of twee matchen zal gaan, maar ik geniet weer.”

Volledig pijnvrij is hij niet, maar Vanheusden voelt zich opnieuw voetballer. “Na mijn eerste oefenmatch zei ik tegen mijn vriendin dat ik ervan had genoten. Dat was jarenlang geleden.” Na alles wat hij heeft meegemaakt, is dat misschien wel de grootste overwinning.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen
Zinho Vanheusden

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/08: Gharbi - Doumbia

09:00
KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

KAA Gent en Anderlecht strijden om ex-PSG-toptalent

09:00
Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel

08:36
1
Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

Guillaume Gillet haalt uit naar ex-bestuur van Anderlecht: hij onthult hoe het eraan toe ging

08:20
De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

De mogelijke opstellingen van onverwachte topper in Jupiler Pro League

06:30
KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

KV Mechelen reageert op het 'bus-verhaal' van vertrokken sterkhouder Nikola Storm na zijn debuut bij nieuwe club

06:45
Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

Transfer sterkhouder Antwerp is volgens hemzelf "fiftyfifty": "Ik zal er klaar voor zijn"

07:40
Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

Ruud Vormer over situatie van Jelle Vossen: "Knettergek zou ik zijn geworden"

07:20
Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten" Reactie

Genk-coach Thorsten Fink doet opmerkelijke bekentenis: "Ik heb geluisterd naar de journalisten"

06:00
David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor Reactie

David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor

23:45
3
Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" Reactie

Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken"

23:25
1
Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

Beslissing is gevallen: Union SG komt met goed nieuws over goudhaantje

21:20
Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

Genk heeft dankzij El Ouahdi eerste zege beet, maar moest tegen OHL dieper gaan dan begin deed vermoeden

22:42
Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

Beveren doet prima zaak, Patro Eisden loopt ferm blauwtje bij Bouchez

23:51
Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

Van der Elst komt met veel lof voor Bruggeling ... en zijn familie

23:00
Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles Interview

Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

20:40
🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

🎥 Uitzendrechten, nieuwkomer Zulte Waregem, de stilstaande fases van Union, ...: FC De Kampioen als ultieme inspiratie

22:30
Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

Westerlo-trainer Charaï verwerpt idee van Patrick Goots: "Er wordt al snel geroepen"

21:50
Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

19:20
2
'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits'

21:40
5
Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

Anderlecht-speler geeft toe: "Voor de eerste keer blij dat ik gewisseld werd"

22:00
Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

Coach Thorsten Fink grijpt in na 1 op 9 van KRC Genk: dit is de grootste verandering

21:00
KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt" Interview

KVM op jacht naar nieuw succes tegen KAA Gent: "Oogt mooi als je meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt"

18:50
Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

20:20
Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

20:10
Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge'

20:00
3
Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN

19:40
5
Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard Interview

Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

17:20
Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

Boskamp ziet verrassende leider in de JPL: "Ik denk dat niemand ze bovenaan had verwacht"

18:40
Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan"

18:20
16
Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

Anderlecht neemt drastische maatregel: niet alle fans welkom voor match tegen AEK Athene

19:00
2
Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

Sébastien Pocognoli vreest: drie afwezigen voor match tegen Standard, blessure middenvelder erger dan verwacht

16:00
Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over werk van Zulte Waregem-coach Vandenbroeck

17:50
Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

Club-fans verbaasd: heel verrassende afwezigen voor match tegen Zulte Waregem

17:40
2
Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

18:00
KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Latro Latro over Intriest begin van de Champions League: uitblinker Liverpool racistisch bejegend door fan in rolstoel Swakken Swakken over Topschutter El Ouahdi verschuilt zich achter mysterieus glimlachje: "Geen weet van gesprekken" DJAMBO DJAMBO over Heeft Celine Van Ouytsel de liefde gevonden bij andere bekende Antwerpsupporter? Raf1 Raf1 over 'Na Club Brugge en Antwerp aast nu ook Anderlecht op dezelfde spits' Noobjectivepress Noobjectivepress over David Hubert enorm positief na 1 op 12 en nederlaag tegen Genk: daar heeft hij ook redenen voor pief pief over Nog een vertrekker voor Hayen? 'Drie buitenlandse topclubs dringen aan voor speler Club Brugge' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over OH Leuven - KRC Genk: 1-2 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan" JBond JBond over Besnik Hasi onder de indruk van aanwinst Ozcan... al is er nog een lastig probleem Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved