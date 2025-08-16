Zinho Vanheusden openhartig over zijn carrière en de vele blessures: "Ik wou mijn zoontje kunnen optillen"

Zinho Vanheusden (26) was ooit één van de grootste Belgische talenten. Op zijn zestiende verhuisde hij van Standard naar Inter en werd hij de 'nieuwe Kompany' genoemd. Maar zware blessures gooiden telkens roet in het eten.

Vanheusden verhuisde in juni naar Marbella om weg te zijn uit België. “Weg van steeds weer die vragen: ‘Hoe gaat het met je? Ga je terug kunnen voetballen?’ En weg van het medelijden. Ik was daar niet in staat om het patroon te doorbreken", vertelt hij in HLN.

In zijn carrière onderging hij vier knieoperaties, brak hij zijn voet en moest hij een zware rugoperatie ondergaan. Hoogtepunten zoals zijn selectie bij de Rode Duivels en topprestaties bij Standard werden telkens gevolgd door lange revalidaties. “Ik heb zoiets zes keer gehad. Je verliest telkens een jaar. Op een gegeven moment dacht ik: ik ben 21, geen 36, dit kan ik niet 15 jaar volhouden.” Ook bij AZ en KV Mechelen werd hij opnieuw getroffen door blessures.

Zijn rugproblemen in 2023 bleken een kantelpunt. “Het is over en uit”, moest hij toen aan Besnik Hasi melden. Specialisten besloten hem niet langer als profvoetballer te behandelen, maar als gewone mens. “Ik was net vader geworden en wilde mijn zoontje kunnen optillen.” De eerste maanden kon hij dat zelfs niet.

Grootste overwinning

De mentale klap was groot, en Vanheusden zocht professionele hulp. “Had je mij vier jaar geleden gezegd dat ik naar een psycholoog zou gaan, ik had je uitgelachen. Maar die gesprekken hebben me stap voor stap geholpen.” Hij besloot dat zijn geluk en zijn gezin voortaan centraal moesten staan.

In Marbella vond hij rust, maar ook stilaan weer het voetbalplezier. Via contacten belandde hij op training bij Marbella CF, in de Spaanse derde klasse. “Totaal niet met het idee om een contract af te dwingen, maar het ging goed en ik heb getekend voor een jaar. Ik kan niet garanderen hoe het na één of twee matchen zal gaan, maar ik geniet weer.”

Volledig pijnvrij is hij niet, maar Vanheusden voelt zich opnieuw voetballer. “Na mijn eerste oefenmatch zei ik tegen mijn vriendin dat ik ervan had genoten. Dat was jarenlang geleden.” Na alles wat hij heeft meegemaakt, is dat misschien wel de grootste overwinning.