Kind van het huis keert terug naar Lierse: "Ik gun ze alles"
Foto: © photonews

Vrijdagavond kijken Lierse en RWDM Brussels elkaar in de ogen bij de start van speeldag zes in de Challenger Pro League. Het belooft een speciale avond te worden, niet in het minst voor de bezoekende coach, Frédéric Frans.

Frédéric Frans verliet in het tussenseizoen de ambitieuze amateurclub Sporting Hasselt om zijn debuut te maken als hoofdcoach in de Challenger Pro League. Met RWDM Brussels moet hij de poorten naar de Jupiler Pro League openbeuken.

Voorlopig staan de Brusselaars slechts achtste met zeven op twaalf. En dus kan er maar best gewonnen worden tegen Lierse, de vijftiende (en op twee na laatste) in de stand. Voor Frans wordt dat hoe dan ook een speciale wedstrijd.

Twintig jaar Geel en Zwart

Frans is namelijk een jeugdproduct van Lierse. Hij speelde er, vanaf de jeugd en verspreid over verschillende periodes, 22 jaar en trok meer dan tweehonderd keer het shirt aan van het eerste elftal van Lierse.

Toch zal er op vrijdagavond even geen plaats zijn voor sentiment, want voor RWDM is het een wedstrijd die moet gewonnen worden. "Hoe diep het Lisp ook in mijn hart zit, ik wil er absoluut winnen. “Ik gun de club alles, maar niet tegen ons. Voor RWDM is dit ook een belangrijke match. We hebben de ambitie om bovenin mee te doen en dan moet je een keer zes op zes halen.”, vertelt de coach bij Het Nieuwsblad.

Lierse zet de voorbije jaren de tering naar de nering en dat vindt Frans een prima keuze: “Hun keuze om grotendeels met Belgische spelers te werken is knap. Dat is wat de mensen graag zien. Natuurlijk hoor je commentaar omdat resultaten tegenvallen en spelers verkocht worden, maar ik vind het lovenswaardig dat Lierse zijn financiën goed beheert. Nog eens het scenario van 2018 meemaken, dat mag nooit gebeuren.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lierse SK - RWDM Brussels live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (19/09).

Lierse SK
RWDM Brussels
Frederic Frans

