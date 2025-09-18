Rust bij Anderlecht intern nog niet terug: scouts laten van zich horen na vertrek Vandenhaute

Bij Anderlecht lijkt de rust nog altijd veraf. Na het vertrek van Wouter Vandenhaute is er ruimte gekomen voor openhartige gesprekken, en vooral de scoutingcel laat zich steeds meer horen.

De scouts voelen zich al een tijd buitenspel gezet en dat zorgt voor spanning binnen de sportieve werking. Onder Vandenhaute werden de lijnen strak getrokken en werden de rekruteerders vaak aan de kant geschoven, schrijft Le Vif. Hun analyses en aanbevelingen belandden in de vuilbak, terwijl de beslissingen rond transfers elders werden genomen. “Er is een gevoel dat ons werk weinig waard is geweest”, klinkt het achter de schermen.

Ook nu Olivier Renard de sportieve leiding heeft, ervaren de scouts nog de gevolgen van die periode. Renard staat bekend om zijn eigen koers te varen en vertrouwt sterk op zijn eigen flair. Daardoor werden verschillende spelers binnengehaald zonder dat de scoutingcel daar een wezenlijke rol in speelde. Enkel Christophe Lonnoy, Renards oude vertrouweling van Standard, lijkt buiten schot te blijven.

Er is grote frustratie bij de scouts van Anderlecht

Dat alles leidt tot frustratie bij de rest van het team. Zij werden door Peter Verbeke ooit nauw betrokken in de sportieve keuzes, maar voelen zich vandaag genegeerd. De erfenis van Vandenhaute – een cultuur waarin centrale macht primeerde – blijft dus doorwegen, ook al is hij intussen vertrokken als voorzitter.

Het resultaat? Een brede en dure kern, samengesteld op basis van uiteenlopende sportieve visies. De scouts zien met lede ogen hoe hun expertise nauwelijks benut wordt, terwijl de club worstelt met de integratie van nieuwe namen die nog niet overtuigen.

Het ongenoegen in Neerpede toont nog maar eens dat de breuklijnen van de Vandenhaute-jaren niet zomaar verdwijnen. Zijn manier van werken heeft littekens nagelaten, en het is nu aan Marc Coucke en Olivier Renard om opnieuw vertrouwen te herstellen tussen de scoutingcel en de sportieve leiding. Pas dan kan Anderlecht echt vooruit.