Stevige uithaal: "Was ik Nicky Hayen, ik nam ontslag"

De doelmannenkwestie bij Club Brugge heeft de zielen al meer dan weten te beroeren de laatste weken. Zeker door de foutjes van Nordin Jackers tegen Gent en La Louvière is de zaak steeds meer in de spotlights gekomen.

Nicky Hayen heeft onlangs aangegeven dat er zou blijven geroteerd worden: Nordin Jackers in het weekend, Simon Mignolet tijdens de week - en dus ook in de Champions League.

Rotatiesysteem Club Brugge blijft beroeren

Dat zet natuurlijk ook wel wat druk op beide doelmannen en naar de rest van het seizoen toe is het volgens vele analisten alvast geen ideale situatie. Mogelijk is de contractsituatie van Mignolet een van de redenen van het rotatiesysteem.



Jackers klaarstomen voor de volgende jaren, zoiets? Het bestuur lijkt in ieder geval een woordje te hebben meegepraat. En dat brengt analist en gewezen Rode Duivel Philippe Albert tot stevige woorden in La Tribune.

Philippe Albert zal het nooit begrijpen

"Als ik Nicky Hayen was, nam ik ontslag. Als hij niets te zeggen had over de doelman, had hij ook niets te zeggen over de andere posities. Dat vind ik verontrustend", aldus Philippe Albert in het programma op de RTBF.

"De directie had Simon moeten vertellen dat hij aan het einde van de transferperiode kon vertrekken. Mignolet moet elke wedstrijd spelen. Dat zal ik nooit begrijpen."