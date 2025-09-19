Fans van Barcelona krijgen jammerlijk nieuws te horen voor clash met PSG

Barcelona speelt op 1 oktober thuis tegen Paris Saint-Germain, de winnaar van de Champions League. Aanvankelijk was de bedoeling om die partij in het hernieuwde Camp Nou te spelen, maar dat feest zal niet doorgaan.

Op 1 oktober zijn de ogen van de voetbalwereld gericht op Barcelona. Dan ontvangt het team van Hansi Flick de titelverdediger in de Champions League. Luis Enrique keert met Paris Saint-Germain terug naar 'zijn' Barça.

De Catalanen hadden gehoopt om die wedstrijd in het eigen Camp Nou te spelen. Dat werd de voorbije seizoenen opgeknapt en de bedoeling was om dit seizoen de terugkeer naar het mytische stadion te vieren.

Maar door heel wat vertragingen tijdens de verbouwing is de verhuis nog niet voor meteen. Tegen Valencia werd afgelopen seizoen in het stadion van de vrouwenploeg gespeeld (Johan Cruyff-stadion) waar amper 6000 supporters kunnen komen kijken.

Barcelona - PSG op Montjuic

Dat stadion zal ook tegen Getafe het decor zijn. Voor de partij tegen PSG wijkt Barcelona terug uit naar het Olympisch stadion op Montjuic, waar het de vorige twee seizoenen ook al zijn thuiswedstrijden afwerkte. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

En zo moeten de supporters nog even op hun honger blijven zitten vooraleer ze terug naar Camp Nou kunnen keren. Barcelona hoopt de renovatie komend jaar volledig af te werken. In het vernieuwde stadion zouden op termijn 105 duizend mensen binnen kunnen.

