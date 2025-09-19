Nicolas Raskin krijgt uitstekend nieuws te horen bij Rangers

Na een geschil met het management en de coach van de Rangers, werd Nicolas Raskin enkele weken uit de selectie geweerd. Maar voor de wedstrijd van komend weekend is de Rode Duivel is terug.

Nadat hij niet in de wedstrijdselectie zat voor de voorbije twee partijen van het Schotse Rangers, is Nicolas Raskin (24 jaar) opnieuw opgenomen in de selectie voor de kwartfinale van de League Cup tegen Hibernian. Een stap in de goede richting dus voor de Rode Duivel.

Raskin was deze zomer in conflict geraakt met zijn trainer en het bestuur en wilde Schotland verlaten om na een uitstekend seizoen een prestigieuze transfer te realiseren. Maar die transfer kwam er uiteindelijk niet.

Raskin binnenkort weer op het veld?

De middenvelder kon maar één ding doen: hard werken en zijn plaats in de selectie terugverdienen, wat hij blijkbaar heeft gedaan. "Hij zit in het team en heeft deze week erg goed getraind," legde coach Russell Martin uit.

"Ik denk dat dit een zeer belangrijke periode is voor Nico en voor zijn ontwikkeling, als speler maar ook als persoon. En het zal ook op de lange termijn een goede zaak voor mij zijn, omdat het me veel leert," vindt de coach van Rangers. "Nico zit in een goede periode en ik kijk ernaar uit om weer op hem te kunnen rekenen."

Rangers daarentegen zit zeker niet in een goede periode. In de competitie wist het na vijf wedstrijden nog niet te winnen en in de voorrondes van de Champions League kreeg het slaag van Club Brugge. Russell Martin staat dus onder stevige druk en ook zijn aanpak van de zaak Raskin werd in de Schotse pers bekritiseerd.