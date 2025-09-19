RWDM heeft goud in de handen met gouden handen

RWDM mag dan wel gezakt zijn naar de Challenger Pro League, maar dat betekent niet dat er geen talent meer aanwezig is. Dat bewijst de uitzonderlijke selectie van één van hun doelmannen.

RWDM Brussels kende een turbulente zomer. Eerst was er de degradatie naar de Challenger Pro League en dan volgde een fel gecontesteerde naamsverandering die veel kwaad bloed zette bij de fans en de lokale politici. De rust is echter weergekeerd en momenteel is alles terug gericht op het sportieve.

Met een 8ste plaats in de Challenger Pro League kan RWDM Brussels echter niet tevreden zijn, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Dit licht met de gouden handen eet Justin Bengui. Een jonge Franse doelman die wordt gehuurd van Olympique Lyon, de moederclub van de Brusselse club.

Justin Bengui kwam echter nog niet in actie voor RWDM, maar mogelijk moeten ze dit toch eens overdenken. De Franse jeugdploegen barsten van het talent en Bengui is opgeroepen voor de Franse U20 om deel te nemen aan het wereldkampioenschap in Chili. De jonge doelman heeft al twee wedstrijden gespeeld voor de U20 van Frankrijk en staat bekend als een zeer talentvolle doelman. Bij Olympique Lyon staat hij nog onder contract tot medio 2028.