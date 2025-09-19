SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan

SK Beveren heeft een nieuw fenomeen tussen de doelpalen staan
SK Beveren heeft een traditie van goede doelmannen en nu hebben ze er opnieuw één tussen de palen staan. Een Nederlandse sterkhouder die de netten proper houdt.

SK Beveren heeft een lange traditie van goede doelmannen. Namen zoals Jean-Marie PfaffBarry Boubacar Copa en Peter Maes hebben jarenlang het doel van de Oost-Vlaamse club verdedigt. Nu is er een nieuw fenomeen met de naam Beau Reus

De jonge Nederlandse doelman kwam in zomer van 2022 over van de Nederlandse topclub AZ Alkmaar. De 23-jarige Reus kreeg stelselmatig zijn kans en is momenteel niet meer weg te denken uit het doel van SK Beveren. 99 keer stond hij al tussen de palen bij SK Beveren en daarin kon hij 40 keer de nul houden. Een opmerkelijke prestatie. Dit zorgde er dan ook voor dat er deze zomer wel enige interesse was van een aantal clubs uit de Jupiler Pro League, maar vertrekken deed hij niet. 

Gelukkig voor SK Beveren vertrok hij niet want Beau Reus speelt zichzelf nog meer in de kijker dit seizoen. De Nederlandse doelman kon namelijk in alle vijf wedstrijden in de Challenger Pro League de nul houden voor SK Beveren. Mede dankzij hem staat SK Beveren te pronken bovenin het klassement met het maximum van de punten. 

