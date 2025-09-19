Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

Cercle Brugge heeft na een moeilijke start de rug gerecht en heeft ondertussen acht punten gesprokkeld. Dat doet het nog steeds met Maxime Delanghe in doel. Hij krijgt het vertrouwen van Onur Cinel, tot onvrede van concurrent Warleson.

Enkele jaren geleden was hij nog één van de sterkhouders van Cercle Brugge, maar nu kwijt de Braziliaanse doelman Warleson weg op de bank bij Cercle Brugge. Het is Maxime Delanghe die steevast het vertrouwen krijgt van Onur Cinel.

De voorkeur voor Delanghe zou zijn omdat de Belg beter kan uitvoetballen dan zijn Braziliaanse concurrent. Volgens Het Nieuwsblad verliet Warleson boos en in tranen het stadion toen hij dat nieuws te horen kreeg.

Op speeldag één stond hij zelfs niet op het wedstrijdblad tegen Dender. De weken daarna was dat wel het geval, maar echt gelukkig met de situatie is hij nog steeds niet. De vraag is dan ook hoelang de Braziliaan nog op Jan Breydel zal rondlopen.

Niet weggeraakt in de zomer

Tijdens de zomermercato zouden Dender en Antwerp interesse getoond hebben, maar tot een concreet aanbod kwam het niet. Een voorstel uit Turkije wees de doelman zelf af om familiale redenen. En dus is het minstens wachten tot januari vooraleer Warleson een nieuwe kans krijgt om te vertrekken bij Cercle.

In afwachting van het heropenen van de transfermarkt zal de doelman zich moeten verzoenen met zijn rol als tweede doelman. Komende zondag speelt Cercle op het veld van KV Mechelen in wat de laatste wedstrijd van de achtste speeldag wordt.