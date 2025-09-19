Vanderbiest hakt knoop door: Dit is de eerste doelman van KV Mechelen voor de komende wedstrijden

KV Mechelen speelt zondag thuis tegen Cercle Brugge. Coach Fred Vanderbiest heeft voorafgaand aan die partij aangegeven dat de Spaanse doelman Nacho Miras voorlopig nummer één van Malinwa blijft.

De achtste speeldag in de Jupiler Pro League wordt op zondagavond afgesloten door KV Mechelen en Cercle Brugge. Bij KV Mechelen hopen ze na het gelijkspel tegen Standard opnieuw te kunnen aanknopen met een zege.

Vanderbiest kiest voor Miras

Dat zullen ze doen met Nacho Miras tussen de palen. De Spaanse doelman speelde eerder al tegen KAA Gent en Standard en dat blijft voorlopig zo. Dat heeft coach Fred Vanderbiest laten weten op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd.



"Ik vond Nacho erg scherp tijdens de wedstrijden die hij gespeeld heeft. Ook op training liet hij al een tijdje een goede indruk na. Bij Ortwin vond ik dat iets minder", geeft Vanderbiest uitleg over de keuze voor Miras ten koste van De Wolf.

Voor Miras zelf was het volgens Vanderbiest geen verrassing dat hij eerste keeper werd: "Nacho is iemand met veel zelfvertrouwen, soms zelf iets te veel. Hij weet van zichzelf dat hij een goede keeper is en vindt dat hij zijn kans verdient."

Vanderbiest is niet van plan om een rotatieschema in te lassen: "Dat is het verschil tussen een keeper en een veldspeler. Je weet dat als de ander het goed doet dat het kan zijn dat je een tijd niet speelt. Bij veldspelers kan je nog proberen ze op een andere positie te laten spelen."