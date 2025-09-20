Malick Fofana na zege van Olympique Lyon: "Ik kijk helemaal niet naar de tegenstander"

Malick Fofana na zege van Olympique Lyon: "Ik kijk helemaal niet naar de tegenstander"

Malick Fofana en Olympique Lyon wonnen op vrijdagavond van Angers. Een prima start van het weekend voor het team van de Rode Duivel. Lyon springt voor even naar de tweede plaats in het klassement.

Malick Fofana blijft één van de smaakmakers in de Ligue 1. Op vrijdag wist hij met zijn team Olympique Lyon opnieuw aan te knopen met een zege, nadat er vorige week werd verloren op het veld van Stade Rennais.

Angers werd met 1-0 opzijgeschoven in het Groupama Stadium. Zo klimt het team van de Rode Duivel voorlopig naar de tweede plaats in de Ligue 1, al komen Lille, AS Monaco en Strasbourg later dit weekend nog in actie.

Ligue 1+ vroeg na de wedstrijd aan Malick Fofana of hij, net zoals Bradley Barcola van PSG dat doet, zijn rechtstreekse tegenstanders uitvoerig bestudeert voor de wedstrijden. Zijn antwoord was duidelijk: "Nee, helemaal niet, ik vertrouw op mijn kwaliteiten. Nee, ik analyseer niet. Ik kijk helemaal niet naar de tegenstander."

De Belgische vleugelspeler speelde bijna de hele wedstrijd in de gewonnen vrijdagavondwedstrijd. Hij werd in de 90+2e minuut vervangen door Afonso Moreira, de Portugese aanvaller die deze zomer overkwam van Sporting uit Portugal.

De volgende uitdaging voor Lyon zal komende donderdag zijn. Het Franse team reist naar Utrecht voor de eerste speeldag van de Europa League. Dat Fofana opnieuw in de basis zal staan, daar twijfelt haast niemand aan.

