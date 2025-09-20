Wanneer mogen we Amadou Onana en Youri Tielemans opnieuw op het veld verwachten? Hun coach komt met een update

Wanneer mogen we Amadou Onana en Youri Tielemans opnieuw op het veld verwachten? Hun coach komt met een update

De twee Rode Duivels van Aston Villa, Amadou Onana en Youri Tielemans, zijn momenteel geblesseerd. Hun coach, Unai Emery, heeft een update gegeven over hun situatie.

Amadou Onana heeft niet meer gespeeld sinds 23 augustus. Aston Villa verloor toen met 1-0 van Brentford tijdens de tweede speeldag van de Premier League. De defensieve middenvelder kampt met een hamstringblessure.

De exacte datum van zijn terugkeer is niet bekend, maar zijn coach is optimistisch. Hij legt uit dat hij "dicht bij een terugkeer" is.

De speler zal worden onderzocht voor de wedstrijd van de Villans van komende zondag tegen Sunderland. Het is echter onwaarschijnlijk dat hij al terugkeert. Het lijkt waarschijnlijker dat hij volgend weekend terugkeert of misschien midweeks tegen Bologna in de Europa League.

Youri Tielemans binnenkort terug?

Wat betreft Youri Tielemans, ontwikkelt ook zijn situatie zich positief. Hij raakte geblesseerd aan zijn kuit tegen Everton afgelopen weekend, maar zijn blessure lijkt niet ernstig te zijn en evolueert "beter dan verwacht".

Zijn terugkeer zou "binnen één à twee weken" kunnen zijn, aldus zijn coach. De Belgische middenvelder zou mogelijks dus volgend weekend tegen Fulham kunnen terugkeren. Daarna speelt Villa tegen Feyenoord en Burnley op 2 en 5 oktober.

Volg Sunderland - Aston Villa live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (21/09).

