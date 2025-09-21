Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

In de Challenger Pro League speelden op zondag co-leiders KV Kortrijk en Beveren nog. En dus was de vraag of zij op speeldag 6 nog ongeslagen konden blijven tegen Club NXT en Lokeren. Spanning troef, zoveel is duidelijk.

Beerschot had op zaterdag al druk gezet op de ketel met een knappe overwinning tegen Francs Borains: 4-1. En dus was het aan Beveren en Kortrijk om ook te gaan winnen op hun zesde speeldag.

Beveren - Lokeren 1-0

Beveren moest dat gaan doen tegen Lokeren, dat vorige week zijn eerste punten van het seizoen had gepakt. En een Wasico is en blijft wel een bijzondere wedstrijd.

In de eerste helft was de thuisploeg al de betere, maar verder dan een bal op de paal raakten ze niet. Na de koffie deden Brüls en Margharita dat nog eens over. Ook de bezoekende doelman deed van zich spreken met een paar knappe reddingen.

⏱️ 65' | 0-0



Weer op de paal! Margaritha kan op aangeven van Brüls uithalen... Al voor de derde keer eindigt de bal tegen het doelhout. Hoe is dit mogelijk???



🟡🔵 #SKBLOK pic.twitter.com/5BzXJo7zVd — SK Beveren (@SKBeveren) September 21, 2025

Pas een kwartier voor tijd kon Slegers er op aangeven van Mertens alsnog 1-0 van maken en zo werd Beveren alsnog naar een 18 op 18 gebracht.

Kortrijk - Club NXT 1-1

Ook KV Kortrijk had het niet onder de markt in eigen huis tegen de jonkies van Club Brugge. In een gesloten eerste helft werd niet gescoord.

Op het uur braken De Kerels dan toch door het pantser via Lennard Hens, maar enkele minuten later maakte de ervaren Thibaut Van Acker er meteen 1-1 van. Het eerste puntenverlies voor Kortrijk op die manier. Beveren wordt op die manier ook alleen leider.