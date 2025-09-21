Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

Christian Benteke heeft nog eens van zich laten horen in de MLS. Hij scoorde op bezoek bij het Inter Miami van Lionel Messi, al moest zijn DC United finaal wel de duimen leggen.

Ondertussen speelt Christian Benteke al enkele seizoenen in de Amerikaanse MLS. Hij heeft bij DC United volledig zijn draai gevonden en stond afgelopen zaterdag opnieuw aan het kanon.

Benteke met het hoofd

Tegen het Inter Miami van Lionel Messi wist hij net na de rust de gelijkmaker te scoren met een rake kopbal. Het was voor Benteke het eerste doelpunt sinds 27 juli, bijna twee maanden geleden.

DC United verloor de wedstrijd uiteindelijk wel. Na een spektakelstuk trok Miami aan het langste eind. Het was Messi himself die met twee goals voor de driepunter zorgde. Tussendoor miste Miami ook nog een strafschop. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Miami.

Voor Benteke was het zijn negende doelpunt van het seizoen in de MLS. Hij was furieus uit de startblokken geschoten met drie goals in zijn eerste drie wedstrijden en vijf in zijn eerste zeven, maar was de laatste tijd toch wat stilgevallen.

Het team van onze landgenoot kent een moeilijk seizoen. Het staat voorlaatste in de Eastern Conference. Inter Miami staat dankzij de zege tegen United op de vijfde plaats en mag zich opmaken voor de playoffs.