Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Premier League heeft Arsenal in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Manchester City. Liverpool is de lachende derde, want de Reds hebben zo na vijf speeldagen al even veel punten voorsprong op de volgende in de stand.

Liverpool won eerder de derby tegen stadsgenoot Everton, waardoor Arsenal en Manchester City wisten wat hen te doen stond. Niets minder dan een zege volstond om in het zog van de titelverdediger te kunnen blijven.

Nu ja in het zog geldt eigenlijk enkel voor Arsenal. City stond voorafgaand aan de partij in het Emirates Stadium al negen punten achter op Liverpool. Arsenal had enkel de onderlinge confrontatie met de leider verloren en had negen op twaalf.

Voor Manchester City werd het een droomstart. Erling Haaland, wie anders, bezorgde City nog binnen de eerste tien minuten de voorsprong op een scherpe tegenaanval. Het was de eerste veldgoal die het team van Mikel Arteta slikte dit seizoen.

Gelijkmaker in het slot

Arsenal zocht en bleef zoeken naar de gelijkmaker. En uiteindelijk kregen ze loon naar werken. Invaller Gabriel Martinelli schonk zijn team in de toegevoegde tijd alsnog een punt, waar beide teams achteraf niet tevreden mee zullen zijn.

Leandro Trossard mocht nog eens aan de aftrap verschijnen bij Arsenal. Hij werd in de 84e minuut vervangen door Ethan Nwaneri. Ook Jeremy Doku begon aan de wedstrijd en werd in het slot vervangen. Hij speelde een wat mindere wedstrijd in vergelijking met de partijen die hij de voorbije week had afgewerkt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Manchester City
Leandro Trossard
Jérémy Doku

Meer nieuws

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
1
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
6
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

09:30
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

08:40
1
Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

08:20
Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job

08:00
5
KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

KV Mechelen-aanvaller na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Hadden het de hele wedstrijd lastig"

07:20
Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen Reactie

Trainer Cercle Brugge tovert verrassende zet uit zijn hoed tegen KV Mechelen en ziet zijn spelers groot compliment krijgen

06:45
'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

'Ex-speler Zulte Waregem en Anderlecht hakt knoop door over terugkeer naar België'

07:00
Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

Supporters JPL-club dromen van terugkeer man van 18 miljoen euro: Sportief Directeur reageert

23:00
Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

06:30
1
Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Reactie

Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren"

06:00
6
Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" Interview

Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep"

22:45
1
KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt" Reactie

KV Mechelen-speler met verrassend veel speelminuten is nu ook echt de redder: "Zonder mijn tussenkomst zeker doelpunt"

22:16
Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

Hazard gepasseerd, enkel Mertens, De Bruyne en Lukaku doen nog beter dan Vanaken

22:30
Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit" Reactie

Brandon Mechele luistert graag zijn eigen feestjes op: "Was makkelijker om vooruit te lopen dan achteruit"

21:50
2
🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

🎥 Nieuw puzzelstuk voor Rudi Garcia? Rode Duivel maakt bijzonder veel indruk

22:00
Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

Renard en Borguet spreken over de keuzes van Hasi en Europese uitschakeling

21:40
1
KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

KV Mechelen blijft overeind in lastige ontmoeting met Cercle en kampeert naast Club Brugge in de top vijf

21:13
Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag" Reactie

Nicky Hayen niet helemaal tevreden met match van Club Brugge: "Twee-drie tellen te traag"

21:10
Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden" Interview

Vincent Euvrard kan eindelijk glimlachen bij Standard: "Historisch, vijftien jaar geleden"

21:20
3
Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben" Reactie

Schoofs meteen matchwinnaar bij tweede invalbeurt: "Beste gevoel dat je kan hebben"

20:40
Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

Mechele krijgt veel lof toebedeeld, in tegenstelling tot anderen: "Wat ziet Hayen in hen? Nooit meer in Brugge-shirt!"

21:00
Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

Club Brugge weer te mak in eerste helft, maar eens op toerental maakten ze komaf met STVV: Mechele breekt de ban

20:23
🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen" De derde helft

🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"

20:30
Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

Stormweer in Frankrijk heeft ook grote gevolgen voor ... Ballon d'Or

20:00
Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

Hét probleem van Genk? Het is al de negentiende(!) wedstrijd op rij dat het niet lukt

19:30
2
David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!"

19:00
6
Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

Zulte Waregem boekt zes op zes dankzij Jelle Vossen: "Wist meteen dat het bingo was"

18:30
Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

Eerste succes voor Euvrard: efficiënt Standard wipt over mak Westerlo naar veiliger oorden

17:58
Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

Beveren grijpt de macht in Challenger Pro League, KV Kortrijk verslikt zich in Club Brugge

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 5
Liverpool FC Liverpool FC 2-1 Everton Everton
Burnley Burnley 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Brighton Brighton 2-2 Tottenham Tottenham
Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 2-1 Chelsea Chelsea
Fulham Fulham 3-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-1 Aston Villa Aston Villa
Bournemouth Bournemouth 0-0 Newcastle United Newcastle United
Arsenal Arsenal 1-1 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal" GroenZwart12 GroenZwart12 over Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen" André Coenen André Coenen over Werd de goal van Genk terecht afgekeurd? Dit zegt het reglement erover GertjeFCB GertjeFCB over Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren" Impala Impala over Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene Stigo12 Stigo12 over Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or? Snoek Snoek over Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Club Brugge-speler geeft openhartig interview: "Vorig jaar kon je me oprapen, ik zat heel diep" LordJozef LordJozef over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Wesl Wesl over Ook met goed voetbal lukt het Racing Genk niet maar Fink put wel moed Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved