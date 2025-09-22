Arsenal vindt in het slot gaatje in defensie van Manchester City, Liverpool is de lachende derde

In de Premier League heeft Arsenal in eigen huis 1-1 gelijkgespeeld tegen Manchester City. Liverpool is de lachende derde, want de Reds hebben zo na vijf speeldagen al even veel punten voorsprong op de volgende in de stand.

Liverpool won eerder de derby tegen stadsgenoot Everton, waardoor Arsenal en Manchester City wisten wat hen te doen stond. Niets minder dan een zege volstond om in het zog van de titelverdediger te kunnen blijven.

Nu ja in het zog geldt eigenlijk enkel voor Arsenal. City stond voorafgaand aan de partij in het Emirates Stadium al negen punten achter op Liverpool. Arsenal had enkel de onderlinge confrontatie met de leider verloren en had negen op twaalf.

Voor Manchester City werd het een droomstart. Erling Haaland, wie anders, bezorgde City nog binnen de eerste tien minuten de voorsprong op een scherpe tegenaanval. Het was de eerste veldgoal die het team van Mikel Arteta slikte dit seizoen.

Gelijkmaker in het slot

Arsenal zocht en bleef zoeken naar de gelijkmaker. En uiteindelijk kregen ze loon naar werken. Invaller Gabriel Martinelli schonk zijn team in de toegevoegde tijd alsnog een punt, waar beide teams achteraf niet tevreden mee zullen zijn.

Leandro Trossard mocht nog eens aan de aftrap verschijnen bij Arsenal. Hij werd in de 84e minuut vervangen door Ethan Nwaneri. Ook Jeremy Doku begon aan de wedstrijd en werd in het slot vervangen. Hij speelde een wat mindere wedstrijd in vergelijking met de partijen die hij de voorbije week had afgewerkt.