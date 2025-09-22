Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT behaalde een verdienstelijk gelijkspel op het veld van KV Kortrijk. Coach Tim Wolf benadrukte na afloop de waarde van ervaring en teamcohesie, en sprak de hoop uit op een eerste overwinning in de nabije toekomst.

Voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk koos Club NXT bewust voor enkele meer ervaren spelers, wat uiteindelijk een punt opleverde. Onder hen bevond zich Thibaut Van Acker, die ook het doelpunt voor zijn rekening nam. Tim Wolf lichtte deze keuze toe.

“Elke week maken wij de puzzel van welke spelers voor welk elftal van Club Brugge zullen uitkomen. Voor deze wedstrijd kozen we voor spelers met iets meer ervaring”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Die afweging is niet altijd gemakkelijk, maar we moeten naast het individueel talent ook zorgen dat onze ploeg samenhangt.”

De coach was tevreden over de inzet en mentaliteit van zijn team. “Ik zag een mooi voetbalgevecht”, verklaarde hij. Hoewel het spel volgens hem niet van hoog niveau was, zag hij wel een duidelijke teamgeest. “Ons voetbal was misschien niet hoogstaand, maar ik zag cohesie in mijn team.”

Overlevingsmodus en toekomstperspectief

In het slotkwartier van de wedstrijd schakelde Club NXT over op een verdedigende strategie om het punt veilig te stellen. “Het laatste kwartier gingen we in volle overlevingsmodus om met een resultaat huiswaarts te keren”, aldus Wolf. De coach benadrukte dat het resultaat mede te danken was aan de collectieve inzet van zijn spelers.

Ondanks de positieve elementen blijft de eerste overwinning voor Club NXT uit. Wolf erkent dat dit een aandachtspunt is. “Het is belangrijk om de juiste analyses te maken.” Hij wijst op de ambitie van zijn spelers. “Onze jongens hebben allemaal de droom om bij Club Brugge te kunnen doorbreken en zijn het vanuit de jeugd gewend om elke match te winnen.”

Zoeken naar eerste zege

De coach bevestigde dat ook binnen Club NXT de wil om te winnen aanwezig is. “Ook bij Club NXT willen we dat en we starten ook elke wedstrijd effectief met die gedachte.” Tot slot sprak hij de hoop uit dat de eerste driepunter niet lang meer op zich zal laten wachten. “Ik hoop dat die eerste zege nu snel volgt”, besloot Wolf.