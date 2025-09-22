Coach streng voor zijn spelers: "Gevolg van zwakke trainingsweek"

KV Kortrijk was met 15 op 15 goed aan het seizoen begonnen, maar tegen Club NXT liep het verkeerd. Het team raakte niet verder dan een 1-1 gelijkspel en verloor zo de eerste punten van het seizoen. Coach Michiel Jonckheere was streng achteraf.

KV Kortrijk had een goede seizoenstart en stond tot voor dit weekend met het maximum van de punten aan de leiding, samen met Beveren.

Kortrijk heeft niet lang het maximum van de punten

Tegen Club NXT kwam daar na een teleurstellende prestatie een einde aan. De Kerels blijven ongeslagen, maar zien Beveren door het 1-1 gelijkspel wel twee punten uitlopen.

Coach Michiel Jonckheere was achteraf kritisch voor zijn spelers. Op één speler na was het voor hem globaal gezien onvoldoende en dat had hij tijdens de week al enigszins in de smiezen. "We waren niet op niveau en dat is een gevolg van de zwakke trainingsweek."

Michiel Jonckheere streng voor de spelers

"Door een individuele fout achterin geven we de drie punten weg, maar het was globaal gewoon onvoldoende. Het is geen drama dat we eens gelijkspelen, maar het is belangrijk dat we beseffen dat we alles moeten geven."

"Anders gaan we nog punten verliezen", aldus de coach tegen Het Laatste Nieuws. "Dit moet een serieuze wake-upcall zijn." In de midweek volgt al een belangrijk duel op bezoek bij RWDM om opnieuw aan te knopen met de overwinning.