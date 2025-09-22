"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

Sporting Lokeren heeft opnieuw een nederlaag geleden, ditmaal in de derby tegen SK Beveren. De club blijft achter met een gevoel van teleurstelling en frustratie. Jonas Vinck, betrokken bij de sportieve werking, gaf na afloop een duidelijke analyse van de situatie.

Lokeren verloor met 1-0 op het veld van SK Beveren. De ploeg kon nauwelijks een vuist maken en kwam nooit in aanmerking voor puntengewin. Volgens Vinck was het een pijnlijke avond. “Het enige positieve was onze organisatie”, verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws.

Vinck benadrukte dat de ploeg niet in staat was om kansen af te dwingen. “We hebben geen enkele kans gecreëerd”, stelde hij vast. De aanvallende onmacht was volgens hem symptomatisch voor de huidige vormdip van het team. De nederlaag betekende een nieuwe klap in een reeks teleurstellende resultaten.



Lees ook... Beau Reus blijft voorzichtig ondanks leidersplaats SK Beveren: "Dan wordt het nog gevaarlijk"

Geen excuses, wel realisme

Vinck toonde zich realistisch over de situatie. “We moeten niet flauw doen,”, gaf hij aan. Hij erkende dat Lokeren op dit moment niet het niveau haalt dat nodig is om competitief te zijn in de reeks. De nederlaag tegen SK Beveren was volgens hem dan ook niet onverdiend.

Ook over de fysieke paraatheid van de spelers was Vinck duidelijk. “We kwamen te laat in de duels”, luidde zijn analyse. De intensiteit en scherpte ontbraken, wat resulteerde in een gebrek aan grip op de wedstrijd. De tegenstander kon te makkelijk combineren en afwerken.

Toekomst blijft onzeker

Vinck gaf aan dat er intern overleg nodig is over de sportieve koers. “We moeten ons herpakken”, klonk het. Concrete maatregelen werden nog niet genoemd, maar de urgentie is duidelijk. Lokeren staat onderaan in de stand en heeft nood aan punten om degradatie te vermijden.

De clubleiding zal de komende dagen evalueren hoe het verder moet. Vinck sloot af met een sobere conclusie: “We moeten eerlijk zijn tegenover onszelf”, besloot hij. De nederlaag tegen SK Beveren heeft de druk op de ploeg en staf verder verhoogd.