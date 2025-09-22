Nicky Hayen héél streng voor één van zijn spelers: "Hij zal het maar beter snel leren"

Mamadou Diakhon krijgt de laatste weken steeds meer speelminuten bij Club Brugge, maar de jonge Fransman moet beseffen dat hij stappen moet zetten om dat vertrouwen te behouden. Tegen STVV liet hij in de absolute slotfase een gouden kans liggen om de score nog op te drijven naar 3-0.

In plaats van de bal breed te leggen naar Hans Vanaken of Christos Tzolis, ging Diakhon voor eigen succes. Zonder resultaat. Coach Nicky Hayen was daar na afloop absoluut niet over te spreken. Hij liet het trouwens ook al duidelijk merken tijdens de wedstrijd. “Dat zijn beslissingen die bepalend kunnen zijn", klonk het streng.

“Er is nog veel werk aan Mamadou. We zijn daar dagelijks heel intensief mee bezig. Hij krijgt twee sessies per dag om zijn intensiteit bij te schaven. Hij is soms wat vermoeid, maar dat hoort erbij als je stappen wil zetten", verduidelijkte Hayen.



De oefenmeester ziet wel degelijk kwaliteiten bij de 19-jarige winger. “Hij combineert heel goeie dingen met momenten waarop hij nog veel te leren heeft. Bij Club Brugge krijg je niet veel tijd om klaar te zijn. Daarom duwen we nu stevig door in zijn ontwikkeling.”

Vooral zijn keuze in de slotfase bleef bij Hayen hangen. “Als Hans die inspanning doet en Tzolis er ook staat, dan moet je in zo’n situatie niet voor eigen succes gaan. Dat zijn cruciale momenten in het moderne topvoetbal. Nu verandert het niets aan het resultaat, maar stel dat het 0-0 is... Dan kan zo'n fase beslissend zijn."

Voorlopig blijft Hayen hem vertrouwen geven, maar de boodschap is duidelijk: Diakhon moet zijn ruwe talent koppelen aan betere keuzes en meer efficiëntie. Alleen zo kan hij een vaste waarde worden bij blauw-zwart.