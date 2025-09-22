Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen
Foto: © photonews
Word fan van Israël! 8

Qatar is volop aan het lobbyen om Israël uit de Europese voetbalcompetities te weren. Dinsdag komt het UEFA Executive Committee samen om over de kwestie te stemmen. De timing is opvallend: de stemming valt samen met Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar.

Volgens Israëlische media zou een “overgrote meerderheid” van de twintig stemgerechtigde leden al gewonnen zijn voor een uitsluiting. Slechts twee of drie landen zouden zich uitgesproken tegen verzet hebben. Israël probeert intussen achter de schermen te verhinderen dat het punt effectief op de agenda verschijnt.

De druk vanuit Doha werd opgevoerd na een Israëlische aanval op 9 september in de Qatarese hoofdstad. Daarbij werden Hamas-leiders geviseerd na een aanslag in Jeruzalem, opgeëist door Hamas, waarbij zes doden en 21 gewonden vielen. Sindsdien voert Qatar de diplomatieke druk op richting de UEFA.

Israël probeert uitsluiting te voorkomen

De gevolgen voor het Israëlische voetbal zouden enorm zijn. Maccabi Tel Aviv speelt normaal woensdag zijn eerste groepsmatch in de Europa League tegen PAOK in Griekenland, maar dat duel hangt nu in de lucht. Ook alle andere Israëlische clubs zouden worden geweerd uit de Europese clubcompetities.

Ook de nationale ploeg van Israël zou zwaar getroffen worden. De uitsluiting zou een abrupt einde betekenen voor hun WK-kwalificatiecampagne voor 2026, die onder de vleugels van de UEFA georganiseerd wordt.

“Wij werken hier op alle fronten aan”, liet een hooggeplaatste bron binnen de Israëlische voetbalbond weten. “Niemand bij de bond ligt stil. We doen er alles aan om dit te voorkomen.”

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Israël

Meer nieuws

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
4
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
4
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
4
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
1
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
4
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
6
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20
Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

Steuckers na nieuw puntenverlies van Racing Genk: "Dit is een dieptepunt"

11:00
3
Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

Coach van Westerlo geeft de reden waarom hij Griffin Yow tijdens de rust in de kleedkamer liet

10:45
Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

Peter Vandenbempt over Nicky Hayen: "Dat was een krachtig signaal"

10:30
4
Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

Krijgt hij nog veel krediet? Vandenbempt laat zich uit over positie van Hubert bij OHL

10:15
2
Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen"

10:00
17
Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk" Reactie

Nicky Hayen heeft een heel goeie tip voor Wouter Vrancken: "Dan word je onsterfelijk"

09:15
Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

Hans Vanaken vol lof over ploegmaat: "Blij dat hij gebleven is"

09:30
3
Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

Degryse lyrisch over leider Union: "Systemen winnen geen wedstrijden"

09:00
Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

08:40
7

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 6
Georgië Georgië 3-0 Bulgarije Bulgarije
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Litouwen Litouwen 2-3 Nederland Nederland
België België 6-0 Kazachstan Kazachstan
Luxemburg Luxemburg 0-1 Slovakije Slovakije
Turkije Turkije 0-6 Spanje Spanje
Polen Polen 3-1 Finland Finland
Duitsland Duitsland 3-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
Israël Israël 4-5 Italië Italië
Kroatië Kroatië 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Zweden Zweden
Zwitserland Zwitserland 3-0 Slovenië Slovenië
Gibraltar Gibraltar 0-1 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-2 Schotland Schotland
Griekenland Griekenland 0-3 Denemarken Denemarken
Armenië Armenië 2-1 Ierland Ierland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-1 Oekraïne Oekraïne
Noorwegen Noorwegen 11-1 Moldavië Moldavië
Frankrijk Frankrijk 2-1 IJsland IJsland
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 1-2 Oostenrijk Oostenrijk
Cyprus Cyprus 2-2 Roemenië Roemenië
Hongarije Hongarije 2-3 Portugal Portugal
Servië Servië 0-5 Engeland Engeland
Albanië Albanië 1-0 Letland Letland

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" RememberLierse RememberLierse over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" Birger J. Birger J. over DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast Jean Janssens Jean Janssens over "Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren FCB vo altijd FCB vo altijd over Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda FCB vo altijd FCB vo altijd over Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen TatstOn TatstOn over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job JaKu JaKu over Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit 1872 1872 over Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk" Mijn-Terril Mijn-Terril over Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved