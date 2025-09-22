Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar is volop aan het lobbyen om Israël uit de Europese voetbalcompetities te weren. Dinsdag komt het UEFA Executive Committee samen om over de kwestie te stemmen. De timing is opvallend: de stemming valt samen met Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar.

Volgens Israëlische media zou een “overgrote meerderheid” van de twintig stemgerechtigde leden al gewonnen zijn voor een uitsluiting. Slechts twee of drie landen zouden zich uitgesproken tegen verzet hebben. Israël probeert intussen achter de schermen te verhinderen dat het punt effectief op de agenda verschijnt.

De druk vanuit Doha werd opgevoerd na een Israëlische aanval op 9 september in de Qatarese hoofdstad. Daarbij werden Hamas-leiders geviseerd na een aanslag in Jeruzalem, opgeëist door Hamas, waarbij zes doden en 21 gewonden vielen. Sindsdien voert Qatar de diplomatieke druk op richting de UEFA.

Israël probeert uitsluiting te voorkomen

De gevolgen voor het Israëlische voetbal zouden enorm zijn. Maccabi Tel Aviv speelt normaal woensdag zijn eerste groepsmatch in de Europa League tegen PAOK in Griekenland, maar dat duel hangt nu in de lucht. Ook alle andere Israëlische clubs zouden worden geweerd uit de Europese clubcompetities.

Ook de nationale ploeg van Israël zou zwaar getroffen worden. De uitsluiting zou een abrupt einde betekenen voor hun WK-kwalificatiecampagne voor 2026, die onder de vleugels van de UEFA georganiseerd wordt.

“Wij werken hier op alle fronten aan”, liet een hooggeplaatste bron binnen de Israëlische voetbalbond weten. “Niemand bij de bond ligt stil. We doen er alles aan om dit te voorkomen.”