🎥 📷 Zulte Waregem komt met iets helemaal nieuws: "Frisheid en elegantie"
Foto: © photonews
Zulte Waregem heeft na een moeilijke start de wind helemaal in de zeilen. Komend weekend willen ze er ook tegen Antwerp gaan staan en zo opnieuw een sprong maken in het klassement. Deze week zijn ze ook alvast met nieuws gekomen.

Zulte Waregem heeft een nieuw tweede truitje. Dat werd met een pittig filmpje bekend gemaakt, waarin fans, jeugd en vrouwen het shirtje tot in het stadion brengen.

Daar past Tochukwu Nnadi het nieuwe uitshirt, dat opvallend wit is. Tegen Antwerp gaan we dat shirt nog niet te zien krijgen, maar in de eerstkomende uitwedstrijd tegen La Louvière mogelijk wel.

"Een witte basis die frisheid en elegantie uitstraalt, in combinatie met groene mouwen en rode details. Het shirt is vanaf nu te koop in onze Essevee Shop en via onze webshop", aldus Essevee in een bericht op de sociale media.

"Een nieuwe klassieker, voor iedereen", aldus nog Zulte Waregem. Wat vinden jullie van dit nieuwe shirt? Laat het ons weten in de reacties.

Geslaagd shirt of niet?

89%
11%

Je kan nog stemmen tot 26/09/2025 15:00.

