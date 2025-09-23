Marc Netto! Overmars zegt wat hij zelf vindt van zijn ludieke bijnaam

Marc Overmars had niet de meest gemakkelijke transferperiode. Toch slaagde de sportief directeur van Antwerp FC er in om de nodige fondsen op te halen. Over centen gesproken: wat vindt de Nederlander eigenlijk van zijn bijnaam?

Marc Overmars haalde tijdens de afgelopen zomermercato iets meer dan veertig miljoen euro op. Vooral Senne Lammens, Mahamadou Doumbia en Michel-Ange Balikwisha zorgden voor de nodige centen.

"Iedereen heeft het steeds over Marc Netto", brengt Overmars zijn bijnaam zelf ter sprake in Het Laatste Nieuws. "Maar ik vind het vooral belangrijk dat we een goede deal kunnen doen."

Het interesseert me dan ook niet dat mensen tegen me zeggen dat ik goed verkocht heb

Overmars komt met het voorbeeld van Lammens en Manchester United op de proppen. "Ik heb hen meteen gezegd dat wij geen Brighton & Hove Albion of Brentford FC zijn. Het is niet mijn bedoeling om wekenlang te onderhandelen."

"Het interesseert me dan ook niet dat mensen tegen me zeggen dat ik goed verkocht heb", is de Nederlander op dreef. "Ik wil vooral een goed team samenstellen. Daar haal ik voldoening uit."

AFC Ajax

"Met AFC Ajax speelden we in 2017 de finale van de Europa League", besluit Overmars. "Die ploeg werd vervolgens helemaal verkocht. Twee jaar later stonden we in de halve finale van de Champions League. Dat vind ik veel mooier."

