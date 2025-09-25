Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"

Hyeon-Gyu Oh leek deze zomer op weg naar Stuttgart, maar zijn transfer sprong af. De Zuid-Koreaan vertelt nu zelf hoe hij die mislukte overgang heeft beleefd en wat er écht aan de hand was.

Hyeon-Gyu Oh beleefde geen al te leuke zomer. De Zuid-Koreaanse spits speelde zich afgelopen seizoen enorm in de kijker bij Racing Genk. Hij startte vaak op de bank, maar mocht bijna iedere keer invallen.

En dan kon hij statistieken voorleggen: om de 72 minuten was hij goed voor een doelpunt vorig seizoen. En dat zagen ze in het buitenland ook. Hij kreeg concrete interesse van Stuttgart.



De Duitsers wilden heel veel geld op tafel leggen voor de spits. Dat dacht men althans. Toen Oh in Duitsland aankwam ging het allemaal mis. Officieel stelde Stuttgart dat er een fysiek probleem was, maar dat verhaal zal niet kloppen.

Oh spreekt zelf over zijn misgelopen transfer

De Zuid-Koreaan had snel door dat er iets mis was. "Al heel snel, nog voor ik mijn medische tests moest afleggen. Ik hoorde van mijn manager dat er plots weer werd gediscussieerd over geld", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met zijn knie is dus niets aan de hand. "Natuurlijk scheelt er lichamelijk niks met me. Ik was zestien, toen ik een probleem had met mijn knie. Sindsdien heb ik er nooit nog last van gehad. Ik ben blij dat de buitenwereld snel te weten kwam hoe de vork in de steel zat."

"Niettemin heb ik het die periode een poos moeilijk gehad. Het was een flinke klap, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mij manager en mijn familie", besluit Oh.