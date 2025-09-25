Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"

Oh onthult waarheid achter mislukte transfer naar Stuttgart: "Al heel snel door dat er iets scheelde"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hyeon-Gyu Oh leek deze zomer op weg naar Stuttgart, maar zijn transfer sprong af. De Zuid-Koreaan vertelt nu zelf hoe hij die mislukte overgang heeft beleefd en wat er écht aan de hand was.

Hyeon-Gyu Oh beleefde geen al te leuke zomer. De Zuid-Koreaanse spits speelde zich afgelopen seizoen enorm in de kijker bij Racing Genk. Hij startte vaak op de bank, maar mocht bijna iedere keer invallen.

En dan kon hij statistieken voorleggen: om de 72 minuten was hij goed voor een doelpunt vorig seizoen. En dat zagen ze in het buitenland ook. Hij kreeg concrete interesse van Stuttgart.

Lees ook... Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

De Duitsers wilden heel veel geld op tafel leggen voor de spits. Dat dacht men althans. Toen Oh in Duitsland aankwam ging het allemaal mis. Officieel stelde Stuttgart dat er een fysiek probleem was, maar dat verhaal zal niet kloppen.

Oh spreekt zelf over zijn misgelopen transfer

De Zuid-Koreaan had snel door dat er iets mis was. "Al heel snel, nog voor ik mijn medische tests moest afleggen. Ik hoorde van mijn manager dat er plots weer werd gediscussieerd over geld", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Met zijn knie is dus niets aan de hand. "Natuurlijk scheelt er lichamelijk niks met me. Ik was zestien, toen ik een probleem had met mijn knie. Sindsdien heb ik er nooit nog last van gehad. Ik ben blij dat de buitenwereld snel te weten kwam hoe de vork in de steel zat."

"Niettemin heb ik het die periode een poos moeilijk gehad. Het was een flinke klap, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mij manager en mijn familie", besluit Oh.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Rangers FC - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Rangers FC
Hyun-Gyu Oh

Meer nieuws

Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

12:01
Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

10:40
Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten Reactie

Heeft Jackers boter op het hoofd? Hayen is helder na vijf tegendoelpunten

15:15
Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

07:00
2
Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

Spits Genk zegt wie zijn idolen zijn en barst van ambitie: "Dat wil ik worden"

07:20
Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit

14:40
1
Straks een Bayern-icoon bij de staf van Vincent Kompany? "Hij is altijd welkom"

Straks een Bayern-icoon bij de staf van Vincent Kompany? "Hij is altijd welkom"

14:20
Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

Hein Vanhaezebrouck wil transfermercato aangepast zien: "Echt zonde wat ze nu doen"

09:30
4
Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo

14:00
1
Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

Goed nieuws voor Anderlecht-Standard: burgemeester beslist over Luikse fans

13:30
Vincent Kompany spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van Harry Kane

Vincent Kompany spreekt zich uit over geruchten rond vertrek van Harry Kane

13:00
KV Mechelen-speler net als fans anti-play-offs, maar neemt wel het woord 'Play-off 1' al in de mond Reactie

KV Mechelen-speler net als fans anti-play-offs, maar neemt wel het woord 'Play-off 1' al in de mond

12:20
Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid

12:40
3
Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

Hasi onthult bericht van David Hubert naar hem én... geeft hem gelijk: "Ik had het ook niet gedaan"

12:10
Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

Vorig seizoen speelde hij nog bij STVV, nu wordt flankaanvaller ploegmaat van Neymar

11:30
Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

Zes goals, maar geen winnaar in Lokeren - Eupen: "Hun doelpunten vielen uit de lucht"

11:50
Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

Opmerkelijk: Yari Verschaeren weigerde transfer: "Hij kon zich financieel enorm verbeteren"

11:40
Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge Reactie

Slechtste rapport van België: Westerlo-coach Charaï uit zijn frustraties na 5-5 tegen Club Brugge

11:15
Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

Onverwoestbaar op 'hoge leeftijd': ex-speler Standard en Charleroi breekt record

11:00
David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

David Hubert laat zich uit over Anderlecht: "Daar mogen ze niet op rekenen"

11:20
Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

Vrank en vrij Westerlo zorgt voor spektakelstuk op Jan Breydel: "Hier kunnen we op bouwen"

11:10
Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken Reactie

Genekt door blessures Onyedika en Mechele? Tzolis ziet Club weer dezelfde fouten maken

10:35
Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"

Vorig seizoen figurant, dit seizoen basispion bij Zulte Waregem: "Heb een stap voorwaarts gezet"

10:50
David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

David Hubert blikt terug op ontslag bij Anderlecht: "Dat gaat niet"

10:20
KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

KV Kortrijk wint topper in Challenger Pro League, maar: "Dit mag niet nog eens gebeuren"

10:00
Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

09:50
7
"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

"Standard bood drie keer zoveel als Club Brugge": ex-speler Mechelen klapt uit de biecht

09:01
Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

Anderlecht vurig over transfers: "Bedragen kloppen niet"

08:43
Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

Vanhaezebrouck zegt waarom Oh en Erabi niet scoren zoals Tolu en wat het probleem is met Ito

22:30
🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

🎥 Leandro Trossard doet de monden openvallen

08:25
Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

Harde klap voor Club Brugge? Zorgwekkende blessure voor de confrontatie met Standard

08:06
1
Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo

07:40
5
Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

Marc Degryse verwacht meer van Genkspeler: "Een topverdediger moet foutloos zijn"

21:20
1
Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

Felice Mazzu is resoluut: "Hij is de toekomstige aanvaller van de Rode Duivels, de opvolger van Lukaku"

06:30
4
Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

Lommel SK wil weer meedoen voor de promotie: "We gaan er alles aan doen"

06:15
2
🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Reactie

🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde

23:30
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 1
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
PAOK PAOK 0-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Braga Braga 1-0 Feyenoord Feyenoord
Freiburg Freiburg 2-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 1-2 AS Roma AS Roma
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Malmö FF Malmö FF 1-2 Ludogorets Ludogorets
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Real Betis Real Betis 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Lille OSC Lille OSC 18:45 Brann Brann
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 18:45 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 21:00 KRC Genk KRC Genk
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 21:00 Celta De Vigo Celta De Vigo
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 21:00 FC Porto FC Porto
Aston Villa Aston Villa 21:00 Bologna Bologna
Ferencváros Ferencváros 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Young Boys Bern Young Boys Bern 21:00 Panathinaikos Panathinaikos
Utrecht Utrecht 21:00 Lyon Lyon

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Wie krijgt Union klein? "Ik zie niemand die hen kan stoppen" FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 Vijf tegengoals en twee keer voorsprong uit handen gegeven: strenge Hayen legt vinger op de wonde Jos Het Ei Jos Het Ei over Wesley Sonck gelooft niet in Antwerp: "Dat zou een mirakel zijn" FCBalto FCBalto over Rangers FC - KRC Genk: - franchi franchi over Filip Joos streng voor Bart Verhaeghe: "Dat je zoiets zegt als voorzitter van Club Brugge: klein" Stefaan_82 Stefaan_82 over Hans Vanaken haalt uit na de wedstrijd tegen Westerlo Stefaan_82 Stefaan_82 over Mechele en Onyedika geblesseerd: Club Brugge vreest lange afwezigheid JaKu JaKu over Dit is hoe Besnik Hasi in een ideale wereld het scoreprobleem van Anderlecht oplost: nog nooit samen fit Stefaan_82 Stefaan_82 over Ongelooflijk: Club-legende voorspelde 5-5 spektakelstuk tegen Westerlo franchi franchi over Jordi Vanlerberghe doet boekje open over Gert Verheyen: "Hij is zo'n soort mens" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved