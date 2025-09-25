Tim Wolf na nieuwe dreun voor Club NXT: "Jonge jongens moeten snel groot worden"

Na de bemoedigende prestatie tegen KV Kortrijk volgde op woensdagavond een nieuwe teleurstelling voor Club NXT. In eigen huis werden ze makkelijk opzijgeschoven door een volwassen Lommel.

Club NXT heeft nog steeds niet kunnen winnen in deze jaargang van de Challenger Pro League. Op zondag werd er wel een felbevochten punt behaald tegen KV Kortrijk en de beloften van Club Brugge hoopten dat ze daar gevolg aan konden geven tegen Lommel.

Verdiende zege voor Lommel

Maar niets was minder waar. Van bij de aftrap was Lommel de betere ploeg en greep het zijn tegenstander bij de keel. Uiteindelijk werd het 0-2 in het voordeel van de Limburgers. Achteraf vond Tim Wolf, de coach van Club NXT, het een verdiende zege voor Lommel.



"Vandaag was Lommel een maatje te groot voor ons. In een druk programma zoals dat waar we nu in zitten, moet je op volle kracht zijn tegen dit soort tegenstanders. Voorin waren we vandaag niet sterk genoeg", is Wolf na afloop eerlijk in zijn analyse voor de microfoon van rechtenhouder DAZN.

De eerste vijftien minuten kreeg Club NXT geen voet aan grond, maar in het tweede deel van de eerste helft hadden ze net iets meer controle. "En dan is het dubbel jammer dat je die goal en daarmee onze controle zo makkelijk weggeeft meteen na de rust", gaat Wolf verder.

Toch wil Wolf het drukke schema niet als excuus voor de mindere prestatie gebruiken: "Gebrek aan rust is een onderdeel van een speler van Club Brugge zijn. Dan heb je nu eenmaal regelmatig doordeweekse wedstrijden. Die combinatie is een proces waarin jonge jongens snel groot moeten worden."