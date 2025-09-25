Werk aan de winkel voor KRC Genk: het is al 32 jaar geleden

KRC Genk trekt naar Glasgow voor de eerste wedstrijd in de Europa League. In de competitie loopt het nog niet echt goed met de Limburgers en met 8 op 24 hebben ze ook een negatief record neergezet voor deze eeuw.

Na de 8 op 24 in de competitie is het duidelijk dat het in de Europa League stilaan van moeten is voor Genk. Head of Football Dimitri De Condé heeft alvast de puntjes op de i gezet.

KRC Genk haalt amper 8 op 24 in de Jupiler Pro League

Maar ook de wedstrijd tegen STVV van komend weekend zal met argusogen gevolgd worden. De kloof met leider Union SG is al twaalf punten, terwijl ook Club Brugge (+7) en Anderlecht (+6) er al een beetje vandoor lijken te zijn.



Union begon vorig seizoen ook met veel gelijke spelen aan het seizoen en had op een bepaald moment een grote achterstand op ... Genk. Het bewijs dat het dus wel nog altijd kan keren voor de Limburgers de komende maanden.

De cijfers van Genk zijn in ieder geval wel verontrustend. Deze eeuw begonnen ze nog nooit zo slecht en het is al van het seizoen 1993-1994 geleden dat ze nog eens zo'n slechte resultaten wisten neer te zetten.

In dat seizoen degradeerden ze zelfs, al lijkt dat nu niet meteen te gaan gebeuren dit seizoen. Maar de cijfers moeten beter, dat is duidelijk. Zeker als je het vergelijkt met de recente jaren is het verschil groot.