Dimitri De Condé zet de boel op scherp richting Fink én de spelers

KRC Genk trekt naar Glasgow voor de eerste wedstrijd in de Europa League. In de competitie loopt het nog niet echt goed met de Limburgers en dus is er werk aan de winkel voor Thorsten Fink en zijn troepen.

Na de 8 op 24 in de competitie is het duidelijk dat het in de Europa League stilaan van moeten is voor Genk. Deze week volgt een duel bij de Schotse Glasgow Rangers, volgende week is er in eigen huis Ferencvaros en tussendoor wordt ook nog gespeeld tegen STVV in de Limburgse derby.

KRC Genk hoopt op een kantelmoment

Tijd om resultaten te halen dus, zoveel is duidelijk. Coach Thorsten Fink komt stilaan onder druk te staan en dus is het alle hens aan dek.



Lees ook... Ontslag in de maak? Thorsten Fink spreekt klare taal over feit of hij in vraag gesteld wordt

Head of Football Dimitri De Condé heeft iedereen alvast op scherp gezet: "We hebben vorig seizoen heel hard geknokt voor Europees voetbal in een heel goed seizoen. Dit moet een beloning zijn."

KRC Genk moet gaan presteren volgens Dimitri De Condé

"We moeten nu ook die beloning pakken. Het is een andere omgeving, we willen vertrouwen opdoen voor de komende weken, want dat gaat belangrijk zijn", aldus De Condé bij TV Limburg.

Ook hij beseft dat er druk op de ketel staat: "Hoe langer het duurt, hoe meer stress en druk het geeft aan de club. Union SG had vorig jaar ook een moeilijke start, maar zij hebben toen ook hun kantelmoment genomen. Daar moeten wij een voorbeeld aan nemen, anders duurt het gewoon te lang. Als het geen goede week wordt, wordt het moeiljk naar de spelersgroep toe."