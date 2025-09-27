Manchester City wint wedstrijd met 6 doelpunten tegen burnley: Jérémy Doku schittert

Jérémy Doku speelde een topmatch voor Manchester City tegen Burnley. Met een assist voor Haaland en constant gevaar was de Rode Duivel bepalend in de ruime 5-1 overwinning.

Zaterdagnamiddag nam Manchester City het op tegen Burnley. Jérémy Doku kon zich nog eens goed uitleven en speelde een fantastische wedstrijd.

Na 12 minuten spelen kwamen de Cityzens al op voorsprong: Estève liep de bal in zijn eigen doel. Na die valse start kon Burnley de score weer gelijktrekken via een doelpunt van Jaidon Anthony.

Jérémy Doku schittert tegen Burnley

Na de pauze trok City de wedstrijd helemaal naar zich toe. Nunes scoorde op aangeven van Haaland de 2-1 terwijl Estève met een nieuwe owngoal voor de 3-1 zorgde. Hij had zijn dagje niet.

Haaland scoorde op het einde van de partij nog twee doelpunten, eentje op aangeven van Jérémy Doku. Zo eindigde de partij met een 5-1 eindstand.

Doku had er zin in, bij iedere actie kon hij gevaarlijk zijn. Enkele keren kwam hij dicht bij een doelpunt terwijl er een strafschopfout op hem ook niet werd gefloten. Fans van de Rode Duivels zullen het graag zien, met de komende interlandperiode in zicht.