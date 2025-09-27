Max Eberl komt met heel mooie woorden voor Vincent Kompany

De technisch directeur bij Bayern, Max Eberl, heeft gesproken over de coach van de Duitse club, Vincent Kompany. De 52-jarige man bespreekt het succes van de Beierse ploeg en de ontwikkeling van de spelers.

Bayern is sterk begonnen aan het seizoen. In de Bundesliga staat de Duitse club bovenaan met vijf gespeelde wedstrijden, vijf overwinningen, 22 doelpunten voor en drie tegen. Max Eberl prijst het werk van de voormalige Rode Duivel bij Sky Sportt.

"Als coach ben je verantwoordelijk voor het team en Vincent Kompany speelt een enorm belangrijke rol in het huidige seizoen. Hij is sinds juli 2024 bij de club en heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt."



Eberl legt uit waarom Kompany een aanwinst is

Vervolgens sprak de technisch directeur over de ontwikkeling van spelers met de Belgische coach: "Vincent heeft spelers als Kingsley Coman, Serge Gnabry en Leon Goretzka nieuw leven ingeblazen, een nieuwe perceptie gegeven en hen ook weer plezier gebracht."

"Hij heeft hen opnieuw gevormd. Dit loopt vloeiend door dit seizoen. Nu, met nieuwe spelers, ook afkomstig van de jeugdacademie, zoals Lennart Karl, die hij op dezelfde manier wil integreren en laten groeien."

Voor Max Eberl zegt deze aanpak veel over de filosofie van Vincent Kompany: "Hij zegt heel bewust dat hij geen 'buzz' wil, maar voor ontwikkeling wil zorgen zodat deze spelers de komende 15 tot 20 jaar verschijnen in het professionele voetbal, en niet als een kortstondig fenomeen. En dat is kenmerkend voor Kompany. Daarom is hij een aanwinst voor Bayern."