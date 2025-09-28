Top drie in actie in de Challenger Pro League: Wie beging een misstap?

Foto: © photonews

In de Challenger Pro League stonden zaterdagavond opnieuw drie wedstrijden op het programma. Met Beveren, Kortrijk en Beerschot kwam de top drie van het klassement in actie.

SK Beveren – Seraing 2-1

Beveren had zijn eerste zeven wedstrijden gewonnen en kreeg met Seraing een hapklare brok over de vloer. Toch stond het bij de rust slechts 1-1. In de tweede helft zorgde Lennart Mertens met zijn tweede doelpunt van de avond voor de achtste zege op rij.

KV Kortrijk – KAS Eupen 1-0

Een aangename wedstrijd in het Guldensporenstadion. Beide ploegen hadden kansen, maar het was Kortrijk dat halverwege de eerste helft de score opende via Lennard Hens. Eupen was van slag, zag in de tweede helft een doelpunt (twijfelachtig) worden afgekeurd voor buitenspel en eindigde met een man minder na een rode kaart voor Yentl Van Genechten.

Beerschot – Lokeren 1-0

De Antwerpenaren speelde zeker niet even vloeiend als de voorbije weken. Tegen het stugge Lokeren duurde het lang voor de opening werd gevonden. Uiteindelijk was het Lukas Van Eenoo die met een strafschop voor de verlossing zorgde in de 85e minuut. Bij Lokeren voelden ze zich bekocht, zij vonden het hoegenaamd geen penalty. Stijn Vreven kreeg een rode kaart onder zijn neus geduwd en Lokeren blijft achter met 4 op 24.

In het klassement betekenen die zeges dat Beveren het maximum behoudt van 24 op 24. Kortrijk volgt met twee punten minder. Lokeren blijft vijftiende en flirt zo nog altijd met de degradatiezone.

Op zondag zijn er opnieuw drie wedstrijden in de Challenger Pro League. Jong Gent – RWDM Brussels en Lommel – RFC Liège beginnen om 16 uur. De afsluiter van de speeldag is Lierse – Olympic Charleroi om 19u15.

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 1-4 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 2-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 Eupen Eupen
SK Beveren SK Beveren 2-1 Seraing Seraing
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 16:00 Luik FC Luik FC
KAA Gent KAA Gent 16:00 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lierse SK Lierse SK 19:15 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

