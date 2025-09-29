Met een goede reden? 24 op 24, maar Beveren kiest er toch voor om ... tickets terug te betalen aan de fans

Vorige week woensdag heeft Beveren met 1-2 gewonnen van Club Luik. Ondertussen staat het team met 24 op 24 helemaal bovenaan het klassement. De club heeft er toch voor gekozen om de tickets van de supporters terug te betalen.

Bij clubs in crisis is het relatief gebruikelijk om af en toe de supporters hun tickets terug te betalen na een bijzonder slechte wedstrijd op verplaatsing. Aan het begin van het seizoen had Anderlecht bijvoorbeeld deze stap gezet door de supporters te vergoeden voor hun ticket na de beschamende uitschakeling tegen het Zweedse Häcken.

Bij Beveren heerst er een rustige sfeer: de club uit het Waasland heeft een perfecte score van 24 op 24 en staat logischerwijs bovenaan in de Challenger Pro League. En toch zullen de supporters die afgelopen woensdag naar Rocourt zijn gereisd, gecompenseerd worden.

De leiding staat niet los van de realiteit van de supporters

Beveren won met 1-2, door te reageren op de gelijkmaker van Alexis De Sart met een doelpunt van Ilyes Najim tien minuten voor het einde. Een verdiende overwinning voor de bezoekers.

SKB BETAALT ALS DANK TICKETS RFC LUIK TERUG



SK Beveren heeft beslist de tickets van de aanwezige fans bij de partij tegen RFC Luik (24/9) terug te betalen.



De club wil hen hiermee bedanken om midden in de week een verplaatsing van 3 uur (enkele reis) te willen maken.



Bovendien… pic.twitter.com/lY3HX5U4Mf — SK Beveren (@SKBeveren) September 29, 2025

Het zijn de omstandigheden waarin de supporters de wedstrijd hebben bijgewoond die worden aangehaald. Het bestuur is zich ervan bewust dat het niet gemakkelijk is voor iemand om op een doordeweekse avond drie uur met de bus te reizen, vooral om dan bijna de hele wedstrijd hevige regen te moeten doorstaan.

De club wil hiermee haar oprechte dankbaarheid tonen aan haar dappere sympathisanten en zo blijven profiteren van de positieve vibe sinds het begin van het seizoen om iedereen te verenigen richting promotie naar de Jupiler Pro League.