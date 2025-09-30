Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Nicky Hayen zal alle truken van de foor uit de kast moeten halen vanavond. De coach heeft in zijn periode bij blauw-zwart echter al een geheim aanvallend wapen gesmeed waar weinig tegenstanders een antwoord op vinden. Als de nood het hoogst is, is Brandon Mechele nabij.

Mechele is zo'n speler die elk seizoen wel zijn goaltjes meepikt. De verdediger is enorm goed met het hoofd en kon af en toe ook wel eens aan de tweede paal een corner of voorzet binnentikken. Maar Hayen heeft van die neus voor goals toch een extra wapen gemaakt.

Mechele creëert chaos in een verdediging

Mechele kwam na zijn goal tegen STVV in de mixed zone verkondigen dat het toeval was dat hij bij een gewone veldaanval nog in de zestien stond. Dat was echter geen toevalligheid. Van Nicky Hayen krijgt hij de vrijheid om mee in te schuiven.



De middenvelders weten op dat moment wat ze moeten doen: één van hen moet zijn plaats innemen. Op zo'n moment wordt er chaos gecreëerd, want niemand weet wie een centrale verdediger moet oppikken. Zo heeft hij ook al een tegenstander bij één van zijn spitsen weggelokt.

Mechele bezorgt Club punten

De cijfers tonen het ook: Mechele is een efficiënte en beslissende speler geworden. Onder Hayen scoorde hij al 7 keer en gaf 5 assists in 86 matchen. Hij scoorde eerder ook al 7 keer onder Ivan Leko, maar wel in 106 matchen en daar was geen enkele assist bij.

Het is slim om een 1m90 fysiek enorm sterke verdediger de box in te sturen als die de goal weet staan. Zijn twee goals en twee assists dit seizoen in de Jupiler Pro League zorgden voor winst tegen Genk (de 2-1), het openbreken van de match tegen STVV (2-0 en Mechele scoorde net voor rust) en zijn assist op Vermant legde de 1-2 vast in Standard.

Mechele gaat ook niet te pas en te onpas mee naar voor, maar wel op momenten dat Club een breekijzer nodig heeft. Met de 32-jarige verdediger kan je immers naar de oorlog. En dat zal vanavond niet anders zijn. Ook in de Champions League kan hij immers zijn aanvallend steentje bijdragen. Stuur hem maar eens naar de loopgraven Nicky...