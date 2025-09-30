Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen

Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicky Hayen zal alle truken van de foor uit de kast moeten halen vanavond. De coach heeft in zijn periode bij blauw-zwart echter al een geheim aanvallend wapen gesmeed waar weinig tegenstanders een antwoord op vinden. Als de nood het hoogst is, is Brandon Mechele nabij.

Mechele is zo'n speler die elk seizoen wel zijn goaltjes meepikt. De verdediger is enorm goed met het hoofd en kon af en toe ook wel eens aan de tweede paal een corner of voorzet binnentikken. Maar Hayen heeft van die neus voor goals toch een extra wapen gemaakt. 

Mechele creëert chaos in een verdediging

Mechele kwam na zijn goal tegen STVV in de mixed zone verkondigen dat het toeval was dat hij bij een gewone veldaanval nog in de zestien stond. Dat was echter geen toevalligheid. Van Nicky Hayen krijgt hij de vrijheid om mee in te schuiven. 

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

De middenvelders weten op dat moment wat ze moeten doen: één van hen moet zijn plaats innemen. Op zo'n moment wordt er chaos gecreëerd, want niemand weet wie een centrale verdediger moet oppikken. Zo heeft hij ook al een tegenstander bij één van zijn spitsen weggelokt.

Mechele bezorgt Club punten

De cijfers tonen het ook: Mechele is een efficiënte en beslissende speler geworden. Onder Hayen scoorde hij al 7 keer en gaf 5 assists in 86 matchen. Hij scoorde eerder ook al 7 keer onder Ivan Leko, maar wel in 106 matchen en daar was geen enkele assist bij. 

Het is slim om een 1m90 fysiek enorm sterke verdediger de box in te sturen als die de goal weet staan. Zijn twee goals en twee assists dit seizoen in de Jupiler Pro League zorgden voor winst tegen Genk (de 2-1), het openbreken van de match tegen STVV (2-0 en Mechele scoorde net voor rust) en zijn assist op Vermant legde de 1-2 vast in Standard.

Mechele gaat ook niet te pas en te onpas mee naar voor, maar wel op momenten dat Club een breekijzer nodig heeft. Met de 32-jarige verdediger kan je immers naar de oorlog. En dat zal vanavond niet anders zijn. Ook in de Champions League kan hij immers zijn aanvallend steentje bijdragen. Stuur hem maar eens naar de loopgraven Nicky...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Atalanta - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atalanta
Brandon Mechele

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Een fenomeen, ze moesten hem aan een ketting leggen"

13:00
2
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende Bruggeling: "Bij Genk komen ze nog niet aan zijn hielen"

15:30
Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

Patrick Goots is overtuigd: "Die ploegen zullen strijden voor promotietickets naar JPL"

15:15
Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

Dit moeten Club Brugge en Union halen om (quasi) zekerheid te hebben om door te gaan: rekenwerk

11:40
1
Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe Interview

Kassa kassa voor Standard? Epolo geeft interesse toe

15:00
Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen danig van mening over rode kaart Fossey

09:30
4
Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

Club Brugge en Union SG staan voor cruciale week, dit heeft Vanhaezebrouck erover te zeggen

10:30
1
Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend

14:00
2
STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen"

14:20
12
Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

Eindelijk witte rook? 'RSC Anderlecht raakt verlost van overbodige speler'

13:30
Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Hayen kruipt in Bergamo niét in de rol van underdog, maar: "We zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

22:20
Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

Na de 1 op 12: moet men zich bij STVV stevig zorgen beginnen maken?

13:15
2
Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

Anderlecht-supporter Sam Kerkhofs over Besnik Hasi: "Was héél raar!"

12:40
Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Interview

Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt"

12:20
6
Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

Daar gaan we weer: 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse'

11:20
1
Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

Contractverlenging of transfer? 'Minstens vijf clubs dringen aan bij RSC Anderlecht'

12:00
5
Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

Mechelen en Gent hofleveranciers, ook Club Brugge, STVV en zelfs Dender in de prijzen

11:00
Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

Daar is de volgende! Na Ordoñez verlengt ook deze absolute sterkhouder bij Club Brugge

07:00
Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

Na de onverwachte transfer: "Juiste stap in mijn carrière"

10:45
"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal" Opinie

"Onthulling Vrancken over bizar gesprek met Visser wijst op veel groter probleem in Belgisch voetbal"

10:15
2
Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

Marc Degryse helemaal wild van nieuwkomer in Jupiler Pro League

09:15
1
Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

Genk moet opletten: match achter gesloten deuren in Europa zou helemaal uit den boze zijn

10:00
2
Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

Iedereen droomt van recordseizoen bij Bayern: dit zegt Vincent Kompany voor CL-treffen met Pafos

09:00
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp

08:40
13
Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans

08:20
16
Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge? Factcheck

Is dit het grote verschil tussen Antwerp en Union, Genk of Club Brugge?

06:00
11
Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen

08:00
8
Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

Club Brugge maakt selectie bekend: drie verrassingen, één extra geblesseerde

16:30
1
🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

🎥 Rode Duivel maakt indruk met weergaloos knap doelpunt in Serie A

07:40
Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

Daan Heymans geeft de supporters van Genk hoop

07:30
Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

Na rood en uithaal in de kleedkamer: stevig schorsingsvoorstel voor Stijn Vreven

07:20
7
Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

Is er een afkoopsom? Zijn er beloftes gemaakt? 'Dit zijn de details van het nieuwe contract van Ordoñez'

19:40
1
Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang

06:30
13
Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

Analist spaart Club Brugge niet, ondanks zege op Standard

18:20
8
De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

De kansen van Club Brugge en Union SG in Champions League zijn al zwaar veranderd

17:40
7
'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

'Niét RSC Anderlecht, maar deze Belgische topclub contacteerde Amuzu om hem terug naar België te halen'

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 18:45 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 18:45 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 21:00 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 21:00 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 21:00 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 21:00 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 01/10 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 01/10 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 01/10 PSV PSV
Barcelona Barcelona 01/10 PSG PSG
Napoli Napoli 01/10 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/10 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 01/10 Juventus Juventus
Monaco Monaco 01/10 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 01/10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over STVV prikt nog eens naar Genk: "Holle statements zijn niet voldoende om criminelen te stoppen" JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de positie van Stef Wils bij Antwerp FCB vo altijd FCB vo altijd over Burgemeester Sint-Truiden overweegt stevige beslissing na gedrag Genk-fans Vital Verheyen Vital Verheyen over Nu Bart Verhaeghe een lans breekt voor BeNeLiga: Met deze clubs zou de competitie dit seizoen zijn gestart JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck vol lof voor speler Club Brugge: "Ze moesten hem aan een ketting leggen" JaKu JaKu over Het (niet zo) geheime wapen van Nicky Hayen om matchen te beslissen: het breekijzer dat niemand ziet aankomen JaKu JaKu over Staat failliete Belgische profclub op uit de doden? Gesprekken zijn volop aan de gang Vital Verheyen Vital Verheyen over Wie fluit welke wedstrijd dit weekend? Aanduidingen voor clasico én topper tussen Club en Union bekend OM-RSCL OM-RSCL over Congo of België? Doelman is duidelijk: "In mijn hoofd keuze al gemaakt" Atletico1988 Atletico1988 over Dilemma voor Hasi: hoe Anderlecht Nathan De Cat... een maand lang zou kunnen missen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved