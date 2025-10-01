OFFICIEEL: Manu Ferrera heeft weer werk gevonden in de Challenger Pro League

Manu Ferrera heeft een bewogen zomer bij Bergen meegemaakt. Hij stond op de eerste rij om de structurele veranderingen mee te maken, voordat hij zelf de deur werd gewezen, maar hij kwam snel weer op de been.

Manu Ferrera verliet Mons eind augustus, samen met zijn broer Emilio. De twee mannen maakten geen deel meer uit van het project van de club die een nieuw tijdperk inging. Manu Ferrera is er dus niet langer dan een jaar gebleven.

De voormalige assistent van Michel Preud'homme bij Standard en Gent heeft nu weer werk gevonden. Hij heeft getekend bij een club in Wallonië die ook in een grote verandering zit, namelijk Olympic Charleroi.

Stabiliteit op alle niveaus vinden

Olympic Charleroi heeft aangekondigd dat de oudste van de Ferrera-broers neerstrijkt in La Neuville als de nieuwe sportief directeur van de club. De uitdaging is groot: Olympic ervaart nu de harde realiteit van 1B, met een zeer teleurstellende seizoensstart. De club behaalde pas afgelopen weekend haar eerste punt.

Tijdens een opvallend interview heeft Adrien Saussez de zeer verontrustende stand van zaken geschetst, onwaardig voor een professionele club. Geschud door de grote herstructurering deze zomer, kan Olympic nu leunen op de knowhow en ruime ervaring van Manu Ferrera, die het Belgische voetbal als zijn broekzak kent.