Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"

Thorsten Fink bijt van zich af: "Wat wil je dan?"
Foto: © photonews

Een week geleden trok Thorsten Fink met het vliegtuig naar Glasgow in de wetenschap dat het wel eens zijn laatste dagen bij KRC Genk konden zijn, een week later is er van de onweerswolken alweer veel minder te zien.

Een stralende zon over de CEGEKA-Arena zouden we het nog niet durven noemen, maar de grootste onweerswolken zijn na de zeges tegen Glasgow Rangers en STVV toch al een beetje weg.

Thorsten Fink van KRC Genk bijt van zich af

En dus kan ook Thorsten Fink opnieuw iets vrijer ademhalen op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met het Hongaarse Ferencvaros. 

"We klopten Rangers en wonnen ook op kunstgras de derby. Wat wil je dan? Dat we even met 4-0 winnen? Neen, we hebben het goed gedaan tot dusver. Alleen kregen we de punten niet", beet Thorsten Fink volgens Het Laatste Nieuws flink van zich af op de persconferentie in Genk.

KRC Genk heeft de wind opnieuw wat in de zeilen

“Ik hoor dat jullie kritisch zijn over onze restdefensie, maar ik zie het anders. De goal slikken we op stilstaande fase. Ik vind ons niet te open. We spelen alleszins niet meer open dan vorig jaar. Ik zag op Stayen vooral een goede winnaarsmentaliteit bij mijn spelers. Het karakter van het team was top."

"We hebben twee matchen op rij gewonnen en door de zege op Rangers hebben we een goede kans op de volgende ronde. Ferencváros is een goeie ploeg, maar we gaan er alles aan doen om te winnen.” Lawal, Heymans en Sor zullen er tegen de Hongaren nog niet bij zijn.

Volg KRC Genk - Ferencváros live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (02/10).

Europa League
KRC Genk
Ferencváros
Thorsten Fink

