Sportief directeur van Olympique Marseille doet plots heel grote uitspraak over Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren heeft indruk gemaakt in de Champions League met een echte demonstratie tegen Ajax. Het was zijn eerste referentiematch met Olympique Marseille, dat een aankoopoptie heeft.

Arthur Vermeeren (20 jaar) wordt dit seizoen uitgeleend aan Olympique de Marseille door RB Leipzig, met een aankoopoptie van 20 miljoen euro vastgesteld door de Duitse club. Sinds zijn aankomst moest Vermeeren genoegen nemen met weinig overtuigende invalbeurten, tot deze week.

En tegen Ajax was de Belg indrukwekkend. Arthur Vermeeren leverde een "masterclass", volgens veel analisten, waarbij hij bijna al zijn passes en onderscheppingen succesvol uitvoerde en een assist gaf.

Vermeeren "voor enkele jaren" in Marseille?

Ondertussen heeft Mehdi Benatia, sportief directeur van OM, gesproken over de toekomst van Vermeeren. De Marokkaan onthulde dat de Franse club hem al een jaar eerder had proberen binnen te halen. "We hebben vorig jaar geprobeerd hem te halen, maar we slaagden er niet in", zegt hij voor de microfoon van Le Phocéen.

"Hij is een top speler, hij speelde al als een oude rot tijdens zijn debuut in het Vélodrome. We hebben allemaal een beetje met hem gepraat om hem gerust te stellen, maar in zijn ogen zag je iemand heel kalm. Veel activiteit, technisch zeer zuiver (...) hij is een echte voetballer", verheugt Benatia zich.

"Hij is slechts uitgeleend, maar natuurlijk, als hij dit soort prestaties herhaalt en het project hem bevalt, is het een speler die we hier voor enkele jaren zullen zien", voegt de sportief directeur van Olympique de Marseille toe. Een mooie belofte. Aan Vermeeren om te schitteren...