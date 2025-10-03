Voor Italië spelen? Nicolo Tresoldi zegt of het een optie is voor hem

Voor Italië spelen? Nicolo Tresoldi zegt of het een optie is voor hem
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5843

Nicolo Tresoldi, 21-jarige aanvaller van Club Brugge, werd door Sky Sports Italia bevraagd over een mogelijke toekomst bij de Italiaanse nationale ploeg. Zijn antwoord laat ruimte voor meerdere scenario's, al ligt zijn huidige focus bij Duitsland.

Tijdens het interview met Sky Sports Italia werd Tresoldi gevraagd of hij zich een toekomst onder bondscoach Gennaro Gattuso kon voorstellen. “De regels laten het toe, en mijn telefoon staat aan”, klonk het bij Sky Sports.

Praten

“Als Gattuso met mij wil praten, zou ik daar heel blij mee zijn”, ging hij verder. Waarmee hij aangeeft open te staan voor contact vanuit Italië. Tegelijkertijd benadrukte hij zijn huidige keuze. “Maar op dit moment speel ik voor Duitsland, dat heb ik gekozen, ook al is het maar de U21.”

Tresoldi beschikt over zowel de Duitse als Italiaanse nationaliteit. Zijn huidige interlandloopbaan speelt zich af binnen de Duitse U21-selectie. “Ik voel me daar heel comfortabel”, ging hij verder.

Nicolo Tresoldi staat onder contract bij Club Brugge tot 30 juni 2029. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 9 miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de meer waardevolle jonge spelers in de Belgische competitie.

Toekomst

In het verleden werd Tresoldi gelinkt aan verschillende clubs uit topcompetities. Zo vermeldt Sky Sports Italia dat hij eerder in verband werd gebracht met AC Milan en Eintracht Frankfurt. Concrete transfers kwamen daaruit niet voort, maar wat niet is kan nog komen.

Hoewel Tresoldi zich momenteel richt op Duitsland, sluit hij een overstap naar Italië niet uit. “In de toekomst … we zullen zien”, zei hij, waarmee de deur op een kier staat. Concrete stappen richting een wissel zijn er op dit moment echter niet.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

Union-speler onder druk tegen Club Brugge: "Ik voelde hem precies losgekoppeld"

23:00
'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken'

'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken'

21:00
1
KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!

KAA Gent gebruikt ook tegen Charleroi zijn beste wapen en hijst zich naast Club Brugge op plek twee!

22:41
Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat

Wat als het weer fout loopt met de supporters in Clasico? Besnik Hasi zegt waar het op staat

22:30
STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

STVV-coach Wouter Vrancken trekt weer naar KV Mechelen: "Dat was ongelooflijk"

22:15
Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

Nicky Hayen belicht de situatie van Nordin Jackers: "Hij beseft het goed"

18:00
OFFICIEEL Dender haalt nog een extra aanwinst bij de ploeg

OFFICIEEL Dender haalt nog een extra aanwinst bij de ploeg

21:20
Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

Zulte Waregem grijpt in: verrassende trainingskeuze richting La Louvière

21:15
Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond

21:55
2
Van San Siro naar La Neuville? Radja Nainggolan zal nog even moeten wachten

Van San Siro naar La Neuville? Radja Nainggolan zal nog even moeten wachten

21:50
"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

"Ik heb met echte wapens gewerkt": 10 jaar geleden was hij nog coach bij Standard

20:40
Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

Uitspraak Disciplinair Comité: Mag Van Helden spelen tegen KV Mechelen?

20:20
Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

Met de tweede plek als inzet: Vanderbiest spreekt klare taal over 0 op 9 van STVV

20:00
Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

Thibaut Peyre keerde deze zomer bijna terug naar België: "Ze kwamen net te laat"

19:45
Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC?

19:40
3
OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Senna Miangue heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

19:15
Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

Bij Gent deden ze er alles aan om Ivan Leko te halen, dit is waarom: "Fier dat we het pleit gewonnen hebben"

19:00
Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

Bocht van 180 graden in dossier van Cedric Hatenboer bij Anderlecht

19:20
Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

Thorgan Hazard onthult waarom hij bij Anderlecht bleef en waar hij zijn toekomst ziet

18:30
Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders

15:09
14
Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

Zulte Waregem-coach Sven Vandenbroeck spreekt zich uit over moeilijke zaak rond Jelle Vossen

17:30
Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen

16:30
4
Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

Standard-coach Euvrard trekt pijnlijke conclusie: "Anderlecht niet meer op niveau van toen"

17:00
Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

Er is wat veranderd bij Zulte Waregem: "Ik heb me enorm kwaad gemaakt"

16:50
Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

Club Brugge hoopt op nieuwe Rode Duivel

13:30
1
Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

Ordonez is niet langer de duurste speler in de Pro League, de marktwaarde van Anderlecht blijft dalen

14:40
1
Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken"

14:54
1
Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

Hein Vanhaezebrouck lyrisch over JPL-speler: "De beste speler in de Benelux"

10:31
6
Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

Het verdict is wel héél zwaar: Genk weet hoelang het Zakaria El Ouahdi zal moeten missen

15:32
1
Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit

14:20
1
Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

Clubiconen laten geen spaander heel van Senne Lammens, nog voor hij gespeeld heeft

14:00
1
Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

Dan toch eindelijk goed nieuws over stadionplannen JPL-club: "Belangrijke stap voor club en stad"

13:00
7
Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

Geen goede Belgische week: top 5 van de UEFA-coëfficiëntenlijst glijdt verder weg

12:00
1
Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

Dat belooft niet veel goeds: hooligans Anderlecht bekladden stadion van Standard

12:42
4
KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

KRC Genk lijdt enorm pijnlijke nederlaag: dit had verdediger Matte Smets te zeggen

12:20
3
Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

Liever voorkomen dan genezen: er zijn (opnieuw) veranderingen in de staf van Anderlecht

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 04/10 STVV STVV
La Louvière La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Fan1880 Fan1880 over Rudi Garcia verklaart waarom hij Vermant, Stassin, Penders en Vermeeren links laat liggen fierce fierce over Staat Stef Wils op 90 minuten van ontslag bij Royal Antwerp FC? fierce fierce over KAA Gent - Charleroi: 2-1 RememberLierse RememberLierse over 'Deze transfer ligt toch nog altijd op tafel voor Hans Vanaken' RememberLierse RememberLierse over Dit is de selectie van de Rode Duivels: verrassing van formaat bij middenvelders RememberLierse RememberLierse over Romelu Lukaku verloor zijn zelfbeheersing: niet toevallig lekt dat nu uit H.J. H.J. over Veel doelpunten in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van vanavond Vital Verheyen Vital Verheyen over Standard zonder zijn aanvoerder in Clasico, al halen ze wel hun slag thuis Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 VAR Bram Van Driessche gaat de wereld rond: drie(!) strafschoppen voor prijs van één, maar alle drie gered Jasperd Jasperd over Hasi mist waarschijnlijk twee pionnen tegen Standard: "Verlies op OHL mogen we niet op Vazquez steken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved