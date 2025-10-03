Voor Italië spelen? Nicolo Tresoldi zegt of het een optie is voor hem

Nicolo Tresoldi, 21-jarige aanvaller van Club Brugge, werd door Sky Sports Italia bevraagd over een mogelijke toekomst bij de Italiaanse nationale ploeg. Zijn antwoord laat ruimte voor meerdere scenario's, al ligt zijn huidige focus bij Duitsland.

Tijdens het interview met Sky Sports Italia werd Tresoldi gevraagd of hij zich een toekomst onder bondscoach Gennaro Gattuso kon voorstellen. “De regels laten het toe, en mijn telefoon staat aan”, klonk het bij Sky Sports.

Praten

“Als Gattuso met mij wil praten, zou ik daar heel blij mee zijn”, ging hij verder. Waarmee hij aangeeft open te staan voor contact vanuit Italië. Tegelijkertijd benadrukte hij zijn huidige keuze. “Maar op dit moment speel ik voor Duitsland, dat heb ik gekozen, ook al is het maar de U21.”

Tresoldi beschikt over zowel de Duitse als Italiaanse nationaliteit. Zijn huidige interlandloopbaan speelt zich af binnen de Duitse U21-selectie. “Ik voel me daar heel comfortabel”, ging hij verder.

Nicolo Tresoldi staat onder contract bij Club Brugge tot 30 juni 2029. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 9 miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de meer waardevolle jonge spelers in de Belgische competitie.

Toekomst

In het verleden werd Tresoldi gelinkt aan verschillende clubs uit topcompetities. Zo vermeldt Sky Sports Italia dat hij eerder in verband werd gebracht met AC Milan en Eintracht Frankfurt. Concrete transfers kwamen daaruit niet voort, maar wat niet is kan nog komen.

Hoewel Tresoldi zich momenteel richt op Duitsland, sluit hij een overstap naar Italië niet uit. “In de toekomst … we zullen zien”, zei hij, waarmee de deur op een kier staat. Concrete stappen richting een wissel zijn er op dit moment echter niet.