"Dan maakt hij er twintig dit seizoen": wie wordt topschutter in JPL?

Elk seizoen is het afwachten wie de titel pakt en wie de Europese plaatsen, maar er is ook elk seizoen een individuele titel te verdienen. Als er een ding is dat zeker is, dan is het dat er op dit moment nog niets over kan gezegd worden.

Wat hebben Raul Florucz, Kevin Rodriguez, Promise David (Union SG), Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem), Zakaria El Ouahdi (Genk), Steve Ngoura (Cercle Brugge), Lion Lauberbach (KV Mechelen) en Thorgan Hazard (Anderlecht) met elkaar gemeen?

Vier doelpunten voorlopig genoeg voor topschutterstitel

Na negen speeldagen stonden ze allemaal samen bovenaan de topschutterstand van de Jupiler Pro League, met amper vier doelpunten. Ook Daan Heymans vond dat zeer bijzonder, gaf hij aan in 90 Minutes.



Lees ook... Johan Boskamp is wel héél streng voor Club Brugge

“De topschutters na negen speeldagen zijn acht spelers met vier goals. Je hebt niet meteen het gevoel dat er iemand is die er meer dan 20 gaat maken dit seizoen. Na speeldag 1 zeiden we dat Oh topschutter ging worden en we waren toen bezig over de echte killers in onze competitie. Bertaccini heeft dan natuurlijk de pech met zijn blessure, maar …”

Romeo Vermant ook nog een optie?

Sam Kerkhofs pikte meteen in: “Als Vermant alles speelt, dan zou hij er twintig maken. Dat zou een goal per twee matchen zijn, met play-off 1 bij. Rond hem zouden ze die niet maken dan. Vermant zou topschutter zijn van Club Brugge als hij altijd start.

“Ik zie er Tzolis en Forbs ook veel scoren. Als ze er met drie samen 50 maken, dan maakt Vermant er geen twintig”, merkte Filip Joos dan weer op. En dus is de vraag: wie wordt volgens jou topschutter?