Eén grote bedenking bij de selectie van Axel Witsel voor de Rode Duivels

De keuze van bondscoach Rudi Garcia om Axel Witsel op te nemen in de selectie voor de interlands tegen Noord-Macedonië en Wales roept gemengde reacties op. Analist Johan Boskamp formuleert één duidelijke bedenking bij de beslissing.

Bondscoach Rudi Garcia maakte zijn selectie bekend zonder nieuwe namen, maar met de terugkeer van de 36-jarige Axel Witsel. Volgens Johan Boskamp is die keuze op het eerste gezicht opvallend. “Verrassend, maar ik kan zijn uitleg wel begrijpen”, stelt de Nederlander in Het Belang van Limburg.

De bondscoach zou met Witsel willen inspelen op de afwezigheid van Youri Tielemans, die geblesseerd is. Boskamp erkent dat dit een logische redenering kan zijn. “Het is een keuze voor stabiliteit. Hij vangt de blessure van Tielemans op door er iemand bij te halen met nog meer ervaring.”

Kanttekening

De aanwezigheid van Witsel in de selectie wordt door Boskamp dus niet principieel afgewezen. Wel plaatst hij een kanttekening bij het nut van de oproeping indien Witsel niet effectief speelminuten krijgt. “Ik ben wel benieuwd of hij dan ook gaat spelen”, zegt hij.

Boskamp stelt dat het weinig zin heeft om een speler van Witsels leeftijd op te roepen zonder hem daadwerkelijk in te zetten. “Anders had hij er toch beter iemand van de beloften bijgehaald”, merkt hij op. “Een speler van 36 roep je niet op om hem twee wedstrijden op de bank te houden.”

Interlands

De Rode Duivels spelen hun volgende interlands op 10 oktober tegen Noord-Macedonië en op 13 oktober tegen Wales. Beide wedstrijden maken deel uit van de WK-kwalificatiecampagne voor 2026. België staat momenteel tweede in de groep en mikt op een zes op zes om de koppositie te veroveren.