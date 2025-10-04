📷 Johan Boskamp houdt zich niet in over Jorne Spileers: "Nogal belachelijk"

In een interview naar aanleiding van Werelddierendag reageert Johan Boskamp op een recente gebeurtenis rond Club Brugge-verdediger Jorne Spileers. De Nederlander spaart de speler niet en noemt diens keuze opvallend en overdreven.

Tijdens het gesprek wordt Boskamp gevraagd naar zijn band met dieren. Zijn antwoord is nuchter. “Euh... dat valt wel mee”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Ik heb thuis mieren, vliegen, wespen en af en toe loopt er al eens een katje door mijn tuin.”

Kleinkinderen

Hij voegt eraan toe dat hij van zijn kleinkinderen geen dieren mag verjagen. “Van mijn kleinkinderen mag ik er geen vinger naar uitsteken, dus laat ik ze lekker doen.”

De aanleiding voor de vraag is Werelddierendag en een opvallende actie van Jorne Spileers, die een privévliegtuig zou hebben ingezet om een puppy op te halen. Boskamp reageert gevat. “Nee joh! Dan was ik gelijk voor iets groters gegaan. Een olifant of zo.” Daarmee maakt hij duidelijk dat hij weinig begrip heeft voor de keuze van de jonge verdediger.

Belachelijk

Boskamp uit zich expliciet over het voorval. “Ach, die jongen moet zelf weten wat ie met zijn geld doet, maar ik vind het nogal belachelijk.” Hij stelt zich vragen bij de redelijkheid van de actie. “Wie laat er nou een hondje ophalen met een privé-vliegtuig?! Dan moet je toch al redelijk van het padje af zijn.”

Al relativeert Boskamp het ook. “Hopelijk heeft hij er goeie punten mee gescoord bij zijn vriendin. Dat is misschien nog meer waard dan die pup en de privé-jet samen”, besluit hij. De beelden van het hele verhaal kan je hieronder bekijken.