📷 Johan Boskamp houdt zich niet in over Jorne Spileers: "Nogal belachelijk"
Foto: © photonews
In een interview naar aanleiding van Werelddierendag reageert Johan Boskamp op een recente gebeurtenis rond Club Brugge-verdediger Jorne Spileers. De Nederlander spaart de speler niet en noemt diens keuze opvallend en overdreven.

Tijdens het gesprek wordt Boskamp gevraagd naar zijn band met dieren. Zijn antwoord is nuchter. “Euh... dat valt wel mee”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Ik heb thuis mieren, vliegen, wespen en af en toe loopt er al eens een katje door mijn tuin.”

Kleinkinderen

Hij voegt eraan toe dat hij van zijn kleinkinderen geen dieren mag verjagen. “Van mijn kleinkinderen mag ik er geen vinger naar uitsteken, dus laat ik ze lekker doen.”

De aanleiding voor de vraag is Werelddierendag en een opvallende actie van Jorne Spileers, die een privévliegtuig zou hebben ingezet om een puppy op te halen. Boskamp reageert gevat. “Nee joh! Dan was ik gelijk voor iets groters gegaan. Een olifant of zo.” Daarmee maakt hij duidelijk dat hij weinig begrip heeft voor de keuze van de jonge verdediger.

Belachelijk

Boskamp uit zich expliciet over het voorval. “Ach, die jongen moet zelf weten wat ie met zijn geld doet, maar ik vind het nogal belachelijk.” Hij stelt zich vragen bij de redelijkheid van de actie. “Wie laat er nou een hondje ophalen met een privé-vliegtuig?! Dan moet je toch al redelijk van het padje af zijn.”

Al relativeert Boskamp het ook. “Hopelijk heeft hij er goeie punten mee gescoord bij zijn vriendin. Dat is misschien nog meer waard dan die pup en de privé-jet samen”, besluit hij. De beelden van het hele verhaal kan je hieronder bekijken.

Club Brugge
Johan Boskamp
Jorne Spileers

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 STVV STVV
La Louvière La Louvière 18:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Leuven OH Leuven

