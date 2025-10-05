Christian Brüls na nieuwe zege van SK Beveren: "Misschien wel wat kampioenengeluk gehad"

SK Beveren is de grote overwinnaar van de topper die zondag werd afgewerkt in de Challenger Pro League. Het won met 1-3 op het veld van dichtste achtervolger KV Kortrijk. Christian Brüls was achteraf een tevreden man.

SK Beveren is niet af te stoppen. Ook KV Kortrijk beet in het zand tegen de Oost-Vlamingen. Het team van Michiel Jonckheere stond quasi een hele wedstrijd op achterstand en verloor uiteindelijk met 1-3.

Na de partij verscheen Christian Brüls voor de microfoon van DAZN. Uiteraard was de creatieve middenvelder bijzonder blij met de prestatie die de leider in de Challenger Pro League op de mat bracht in het Guldensporenstadion.

Toch is Brüls ook nuchter in zijn analyse: "We hebben uiteindelijk ook wel wat geluk gehad bij het maken van de doelpunten. Maar we speelden met ervaring en zitten nu eenmaal in een flow waarin de dingen meezitten."

Geluk van een kampioen?

Een klassiek voorbeeld van kampioenengeluk? "Misschien wel, maar we hebben ook gewoon goed gespeeld. In de eerste helft lieten we de bal goed gaan. De laatste 25 minuten hebben ze gepusht, maar uiteindelijk hebben ze weinig kansen gehad"

Door de zege is de kloof van Beveren op Kortrijk gegroeid naar vijf punten. Beerschot, de derde in de stand, volgt al op zeven punten. Al hebben de Antwerpenaren wel een wedstrijd minder gespeeld omdat ze dit weekend vrij waren.

KV Kortrijk
SK Beveren
Christian Brüls

